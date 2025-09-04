szeptember 4., csütörtök

Kozso és az Ámokfutók az écsi falunapon

Kisalföld.hu
Kozso és az Ámokfutók az écsi falunapon

Az Ámokfutók (Kozso zenekara) lesz az écsi falunap (szeptember 6., szombat) fő fellépője. A program: 9 órától falunapi lövész verseny a lőtéren (Berény), íjász bemutató és kipróbálási lehetőség, kispályás focimérkőzés a focipályán. A helyszínen dupla csúszdás légvár, dzsungel ugrálóvár és óriás társasjátékok várnak mindenkit. A helyszínen italkiszolgálásra büfé üzemel. Vaszary borok. Koktélok. Üdítő. Sör. Programok: 14:15 Megnyitó, dr. Szabó Norbert polgármesteri köszöntője, majd a dr. Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes előadása, a Nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör dalcsokra az écsi gyerekek néptáncbemutatója. ÉCS KSE és Shinju-kai Karate Egyesület karate bemutató (színpad előtt). 16:00 Tóth Tünde, 17:00 Tompeti és Barátai, 18:15 BettyLove, 19:15 Hungarock Zenekar, 20:45 Ámokfutók, 22:00 Mongoose hajnalig

 

