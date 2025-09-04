Kozso és az Ámokfutók az écsi falunapon

Az Ámokfutók (Kozso zenekara) lesz az écsi falunap (szeptember 6., szombat) fő fellépője. A program: 9 órától falunapi lövész verseny a lőtéren (Berény), íjász bemutató és kipróbálási lehetőség, kispályás focimérkőzés a focipályán. A helyszínen dupla csúszdás légvár, dzsungel ugrálóvár és óriás társasjátékok várnak mindenkit. A helyszínen italkiszolgálásra büfé üzemel. Vaszary borok. Koktélok. Üdítő. Sör. Programok: 14:15 Megnyitó, dr. Szabó Norbert polgármesteri köszöntője, majd a dr. Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes előadása, a Nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör dalcsokra az écsi gyerekek néptáncbemutatója. ÉCS KSE és Shinju-kai Karate Egyesület karate bemutató (színpad előtt). 16:00 Tóth Tünde, 17:00 Tompeti és Barátai, 18:15 BettyLove, 19:15 Hungarock Zenekar, 20:45 Ámokfutók, 22:00 Mongoose hajnalig