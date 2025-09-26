1 órája
Megnyílt a Hagyományok háza, ahol a múlt és jelen találkozik Fertőszentmiklóson - képgaléria
Fertőszentmiklóson lezárult az „Élhető Fertőszentmiklósért” projekt, amelynek keretében a település közösségi-kulturális épületei és közlekedésbiztonsági infrastruktúrája is megújult.
A közel 300 millió forintos vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően a város közösségi élete és a mindennapi közlekedés egyaránt új szintre lépett.
Közösségi élet a Hagyományok házában
Megújult a település szabadidőközpontjának nagyterme, a központi téren található két rendezvénypajta, valamint a Vasút utcai Hagyományok Háza. Ezzel párhuzamosan nyolc gyalogátkelőhelyet korszerűsítettek a település főbb útvonalain – a Vadász, a Mátyás király, a Szent István, a Szerdahelyi és a Rákóczi utcákban. Hét meglévő gyalogátkelőhely közlekedésbiztonsági fejlesztését és egy új gyalogátkelőhely építését tartalmazta a projekt, amelyek jelentősen hozzájárulnak a biztonságosabb közlekedéshez.
A projekt részeként egy régi parasztház átalakításával és bővítésével új közösségi és kulturális helyszínt hozott létre az önkormányzat. A Hagyományok Háza 50 millió forintos uniós és 50 millió forintos saját forrásból jött létre, és számos funkcióval bővült: oktatóterem, akadálymentes vizesblokk, udvari színpad és egy hagyományos pajta is várja a látogatókat.
Nézze meg látványos fotókon:
Megnyílt a Hagyományok háza, ahol a múlt és jelen találkozik FertőszentmiklósonFotók: Rombai Péter
Élet a falak között
Horváth Tibor polgármester hangsúlyozta: nem pusztán egy kiállítóhelyről van szó, hanem egy élő, működő közösségi térről. A felújított tornácos épület korhű berendezést kapott, a kemencét pedig használatba is veszik, például kenyérsütő foglalkozásokon. A tervek között szerepel egy gyógynövény- és fűszerkert, valamint őshonos gyümölcsfák telepítése is.
A ház nyári táborok, kézműves programok és kisebb közösségi rendezvények otthonaként szolgál majd a jövőben. Hozzátette, hogy már most is van élet a falak között, hiszen a Yahamo Brass Band itt tartja próbáit.
Pezsgő találkozópont lehet
Az eseményen Barcza Attila országgyűlési képviselő is részt vett, aki beszédében kiemelte, hogy Fertőszentmiklós az elmúlt években erős alapokat teremtett a fejlődéshez: rendbe kerültek az utak, járdák, közintézmények és egyházi épületek, így ma már nem az alapvető infrastrukturális hiányosságok megoldása áll a középpontban.
A település eljutott oda, hogy a beruházások inkább az életminőség javítását, a közlekedés biztonságát és a kulturális értékek megőrzését szolgálják. A főtér megújítása, a rendezvényhelyszínek és közösségi terek fejlesztése mind azt célozzák, hogy a város élhetőbb, vonzóbb és különlegesebb legyen Nyugat-Magyarországon.
A képviselő hangsúlyozta: bár a gazdasági helyzet és a források szűkösek, a közösség összefogása és a tudatos gazdálkodás lehetővé teszi, hogy a város a jövőben is lendületesen fejlődhessen.
A település lakói bíznak abban, hogy a most átadott közösségi tér a jövőben a fiatalok és idősebbek számára egyaránt pezsgő találkozóponttá válik, ahol a hagyományok nemcsak megőrződnek, hanem újraélednek.