Megnyílt a Hagyományok háza, ahol a múlt és jelen találkozik Fertőszentmiklóson - képgaléria

Élet a falak között

Horváth Tibor polgármester hangsúlyozta: nem pusztán egy kiállítóhelyről van szó, hanem egy élő, működő közösségi térről. A felújított tornácos épület korhű berendezést kapott, a kemencét pedig használatba is veszik, például kenyérsütő foglalkozásokon. A tervek között szerepel egy gyógynövény- és fűszerkert, valamint őshonos gyümölcsfák telepítése is.

A ház nyári táborok, kézműves programok és kisebb közösségi rendezvények otthonaként szolgál majd a jövőben. Hozzátette, hogy már most is van élet a falak között, hiszen a Yahamo Brass Band itt tartja próbáit.

Pezsgő találkozópont lehet

Az eseményen Barcza Attila országgyűlési képviselő is részt vett, aki beszédében kiemelte, hogy Fertőszentmiklós az elmúlt években erős alapokat teremtett a fejlődéshez: rendbe kerültek az utak, járdák, közintézmények és egyházi épületek, így ma már nem az alapvető infrastrukturális hiányosságok megoldása áll a középpontban.

A település eljutott oda, hogy a beruházások inkább az életminőség javítását, a közlekedés biztonságát és a kulturális értékek megőrzését szolgálják. A főtér megújítása, a rendezvényhelyszínek és közösségi terek fejlesztése mind azt célozzák, hogy a város élhetőbb, vonzóbb és különlegesebb legyen Nyugat-Magyarországon.

A képviselő hangsúlyozta: bár a gazdasági helyzet és a források szűkösek, a közösség összefogása és a tudatos gazdálkodás lehetővé teszi, hogy a város a jövőben is lendületesen fejlődhessen.