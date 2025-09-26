szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megújulás

37 perce

Megnyílt a Hagyományok háza, ahol a múlt és jelen találkozik Fertőszentmiklóson - képgaléria

Címkék#Hagyományok Ház#projekt#Fertőszentmiklós

Fertőszentmiklóson lezárult az „Élhető Fertőszentmiklósért” projekt, amelynek keretében a település közösségi-kulturális épületei és közlekedésbiztonsági infrastruktúrája is megújult.

Varga Henrietta

A közel 300 millió forintos vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően a város közösségi élete és a mindennapi közlekedés egyaránt új szintre lépett. 

közösségi
Átadták a fertőszentmiklósi Hagyományok házát, amely új közösségi tér lesz a település életében. Fotó: Rombai Péter 

Közösségi élet a Hagyományok házában

Megújult a település szabadidőközpontjának nagyterme, a központi téren található két rendezvénypajta, valamint a Vasút utcai Hagyományok Háza. Ezzel párhuzamosan nyolc gyalogátkelőhelyet korszerűsítettek a település főbb útvonalain – a Vadász, a Mátyás király, a Szent István, a Szerdahelyi és a Rákóczi utcákban. Hét meglévő gyalogátkelőhely közlekedésbiztonsági fejlesztését és egy új gyalogátkelőhely építését tartalmazta a projekt, amelyek jelentősen hozzájárulnak a biztonságosabb közlekedéshez.

A projekt részeként egy régi parasztház átalakításával és bővítésével új közösségi és kulturális helyszínt hozott létre az önkormányzat. A Hagyományok Háza 50 millió forintos uniós és 50 millió forintos saját forrásból jött létre, és számos funkcióval bővült: oktatóterem, akadálymentes vizesblokk, udvari színpad és egy hagyományos pajta is várja a látogatókat.

Nézze meg látványos fotókon:

Megnyílt a Hagyományok háza, ahol a múlt és jelen találkozik Fertőszentmiklóson

Fotók: Rombai Péter

Élet a falak között

Horváth Tibor polgármester hangsúlyozta: nem pusztán egy kiállítóhelyről van szó, hanem egy élő, működő közösségi térről. A felújított tornácos épület korhű berendezést kapott, a kemencét pedig használatba is veszik, például kenyérsütő foglalkozásokon. A tervek között szerepel egy gyógynövény- és fűszerkert, valamint őshonos gyümölcsfák telepítése is. 

A ház nyári táborok, kézműves programok és kisebb közösségi rendezvények otthonaként szolgál majd a jövőben. Hozzátette, hogy már most is van élet a falak között, hiszen a Yahamo Brass Band itt tartja próbáit.

Pezsgő találkozópont lehet

Az eseményen Barcza Attila országgyűlési képviselő is részt vett, aki beszédében kiemelte, hogy Fertőszentmiklós az elmúlt években erős alapokat teremtett a fejlődéshez: rendbe kerültek az utak, járdák, közintézmények és egyházi épületek, így ma már nem az alapvető infrastrukturális hiányosságok megoldása áll a középpontban. 

A település eljutott oda, hogy a beruházások inkább az életminőség javítását, a közlekedés biztonságát és a kulturális értékek megőrzését szolgálják. A főtér megújítása, a rendezvényhelyszínek és közösségi terek fejlesztése mind azt célozzák, hogy a város élhetőbb, vonzóbb és különlegesebb legyen Nyugat-Magyarországon. 

A képviselő hangsúlyozta: bár a gazdasági helyzet és a források szűkösek, a közösség összefogása és a tudatos gazdálkodás lehetővé teszi, hogy a város a jövőben is lendületesen fejlődhessen.

A település lakói bíznak abban, hogy a most átadott közösségi tér a jövőben a fiatalok és idősebbek számára egyaránt pezsgő találkozóponttá válik, ahol a hagyományok nemcsak megőrződnek, hanem újraélednek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu