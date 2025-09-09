szeptember 9., kedd

Ádám névnap

2 órája

Közös értékteremtés évek óta a Rotary klubbal

Címkék#Rotary Club Mosonmagyaróvár#tanösvény#Szabó Miklós#köszönet

Kisalföld.hu
Közös értékteremtés évek óta a Rotary klubbal

Csóka Attila, Szabó Miklós, dr. Budaházy György és Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

Fotó: Mosonmagyaróvári Rotary Klub

A Rotary Club Mosonmagyaróvár képviselői,  dr. Budaházy György és Csóka Attila, a klub korábbi elnökei a napokban a mosonmagyaróvári polgármesteri hivatalnak, Szabó Miklós polgármesternek és Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyzőnek köszönetet mondtak az immár hosszú évek óta tartó támogatásért és együttműködésért, amely nélkülözhetetlen alapja volt számos jószolgálati projektnek. Ez az összefogás nem csupán szavakban, hanem kézzelfogható értékekben is megmutatkozik – a város és a régió lakosságának javára. 

Befejeződött a „villogó zebra” projekt, amely biztonságosabbá teszi a gyalogos közlekedést és elkészült az interaktív tanösvény a Rudolf-ligetben, ahol a természet és a tudás kéz a kézben jár.

 

 

