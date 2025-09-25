szeptember 25., csütörtök

Egy napirendi pont

24 perce

Elnapolták a közgyűlést, íme a győri Fidesz közleménye

Címkék#polgármester#sajtóközlemény#Fidesz

Az elnapolt közgyűlés után sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a Fidesz-KDNP győri frakciója. A közleményt alább olvashatják.

Kisalföld.hu

A csütörtökre összehívott közgyűlést az első napirendi pont megtárgyalása és egy ebédszünet után Pintér Bence polgármester elnapolta. A  Fidesz-KDNP győri frakciója sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz.

sajtóközlemény
Az első napirendi pont után elnapolt közgyűlés után adtak ki sajtóközleményt.
Fotó:  kisalfold.hu

A Fidesz-KDNP győri frakciójának sajtóközleménye

"Közös kiállásra hívtuk a győri képviselőket az audis munkahelyek és a győri családoknak kedvező egykulcsos személyi jövedelemadó témájában. A városvezetés azonban megfutamodott, Pintér Bence elnapolta a közgyűlést. A Magyar Péterhez egyre közelebb sodródó győri városvezetőknek inába szállt a bátorságuk, pedig egyszerűen csak a győri emberekért kellett volna kiállniuk. 

A Tisza Párt, egy tíz éve az Audiban dolgozó mérnöktől évente 600 ezer forintot venne el a progresszív jövedelemadó bevezetésével. Egy, a városban dolgozó áruházi pénztáros fizetése 250 ezer forinttal, a Széchenyi-egyetem tanára 500 ezer forinttal keresne kevesebbet a Tisza-adó miatt. A 25 év alatti fiatalok esetében a kiesés közelíti a másfél millió forintot. Pintér Bence és Kósa Roland szerint ez nem probléma. Felszólítjuk a győri közgyűlés valamennyi képviselőjét, hogy álljanak ki a győri polgárok érdekei mellett. 

Július óta titkolja a polgármester azt a kormányhivatali állásfoglalást, ami az Audi-szerződés nyilvánosságra hozásának témájában született. Köztudott, hogy a másik fél illetve a közgyűlés beleegyezése nélkül – korábbi újságírói sérelmei miatt – hozta nyilvánosságra a szerződést Pintér Bence, ezzel súlyosan rombolva a város legnagyobb munkáltatójának befektetői bizalmát. Pedig a szerződés nyomán bevezetett iparűzési adó csökkentéssel Győr többletforrásokhoz jutott, újabb beruházások érkeztek, több ezer új munkahely jött létre a városban. Szerintünk a győrieknek tisztán kell látniuk, hogy a polgármester jogsértő módon járt el az ügyben.

Akárhányszor is napolja el a közgyűlést, mi mindannyiszor itt leszünk és harcolunk a városlakók érdekében. Előbb-utóbb az emberek szemébe kell nézniük és elmondaniuk, hogy az adóemelésre készülő Tisza Párt vagy a győriek mellett állnak ki."– szól a közlemény.

 

 

