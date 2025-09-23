szeptember 23., kedd

Közlekedés

24 perce

Felújítási munkák, lezárások, munkavégzések az utakon - Erre készülj, ha kedden kocsiba ülsz

Kisalföld.hu

Egy hírben gyűjtöttük össze az Utinform keddi, vármegyénket érintő híreit. Ezeket a közlekedési információkat jó ha minden sofőr tudja.

Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Közlekedési tudnivalók az M1-es autópályán,

  • a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.  (10478-as ág)
  • az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét irányban szélesítik az autópályát. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak. A terelésen belül, Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.
  • Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad. 
  • a Budapest felé vezető oldalon, Győr elkerülő szakaszán, az Arrabona pihenőhely és a Nagyszentjános/Bőny csomópont között a külső és a leállósávot lezárták. A 117-es és a 104-es km között a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható.  A főváros felé a 112-es km-nél lévő Győrszentiván csomópontban a le- és felhajtóágat felújítás miatt lezárták, a kerülőutat sárga táblák jelzik.
  • Lébény és Mosonmagyaróvár között is terelést építettek ki a 148-as és a 161-es km között. A határ felé vezető oldalon a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső és a leállósáv járható.

Az M15-ös autópályán 

Rajka felé, az M1-es autópálya és az 1-es főút csomópontja között a rézsűt állítják helyre. Az 1-es km környezetében a belső sávba kell sorolni.

Az 1-es főúton,

  • Tatabánya határában az 57-es km-nél hídvizsgálatot tartanak, Vértesszőlős felé időszakosan lezárják a külső sávot. 
  •  a 123-as km-nél, Győr belterületén kábelt fektetnek, félpályás korlátozás van érvényben.

A 82-es főúton, Győr belterületén, a Szent Imre úton, a Rezeda utca kereszteződésénél földkábeleket telepítenek. A 73-as km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

Győr-Moson-Sopron vármegyében,

Babót térségében a vasúti átjárót munkavégzés miatt teljes szélességében lezárták. Az erre az időszakra kiépített terelőutat sárga táblák jelzik. (86131-es jelű út) 

Mint ahogy arról beszámoltunk, gázszivárgás miatt több napig lezárják a forgalmas győri utca egy részét.

A hibás csővezeték cseréje miatt az Erkel Ferenc utcának a Radnóti úti körforgalmi ágát kell lezárni szeptember 23-tól várhatóan szeptember 25-ig. A forgalmat az Erkel Ferenc utcáról a Radnóti út – Köztelek utca – Botond utca – Simor János püspök tere – Erkel Ferenc utca útvonalra terelik.

 

