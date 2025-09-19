szeptember 19., péntek

Megyei közgyűlés

1 órája

Kerékpáros turizmus és energetikai fejlesztések Győr-Moson-Sopronban - fotók

Címkék#Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat#kerékpáros turizmus#Magyar Kézművességért Alapítvány#energetikai fejlesztés

Egy kiváló fiatal üvegműves fiatal munkáját ismerték el. A vármegyei közgyűlésen emellett szóba került a térség ökoturizmusa és a települések energetikai fejlesztési lehetőségei is.

Dániel Viktória

A vármegyei kerékpárhálózat fejlesztése és a térség komoly energetikai fejlesztése is a közgyűlés napirendi pontjai közt szerepeltek. Emellett egy fiatal tehetséget is elismertek.

közgyűlés
A közgyűlés elején Márton Jázmin Csenge a vármegyei önkormányzat elismerését vehette át gyönyörű üvegműves munkájáért Hámori György elnöktől.
Fotó: Molcsányi Máté

Kiemelkedő fiatal kézműves

A napirendi pontok tárgyalása előtt Márton Jázmin Csenge szakmai munkáját ismerték el. A győri Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnázium tehetséges, frissen végzett üvegműves tanulója a Magyar Kézművességért Alapítvány ,,Magyar kézművesség – 2025”, valamint Jókai Mór élete és művei – kézműves szemmel versenyén indult el Gyógyító fény című alkotásával. A versenybizottság javaslatára Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának elismerését vehette át a kiemelkedő alkotásért.

Megyei Közgyűlés Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

– Kiemelten fontosnak tartom, hogy a kimagasló teljesítményeket elismerjük. Kiváltképp igaz ez a gyerekek esetében – mondta el Hámori György a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat elnöke.

Márton Jázmin Csenge alkotása, ami a Gyógyító fény címet kapta.

A közgyűlés fő témái között a turizmus és az energetika

Ezt követően a képviselők meghallgatták az Ipartestületek Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetségének tájékoztatóját. Első napirendi pontként pedig az önkormányzat költségvetését tekintették át.

– A költségvetés mindenkori alakulásának ismerete, alapja annak hogy a képviselők felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni – hangsúlyozta az elnök. 

– Jelenleg két nagyobb program szerepel még a napirendi pontok között. Az egyik az ökoturisztikai fejlesztési program második fele, amely során három térség, az Alpok alja, a Rábaköz és a Sokoró térsége fejlődhet. A vármegye déli részén pedig a kerékpáros turizmushoz kapcsolódóan a kerékpárutak átjárhatóságát javítjuk.

Az elnök elmondta egy komoly és nagyszabású energetikai fejlesztési program is elérhetővé vált. Az Élő Delta Program 32 vármegyei település számára teszi lehetőé az energetikai korszerűsítést. Ezen pályázatokat a szükséges adminisztráció sokrétűsége miatt a vármegyei önkormányzat kezeli az érintett településekkel egyeztetve.

 

