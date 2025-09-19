Kerékpáros turizmus és energetikai fejlesztések Győr-Moson-Sopronban - fotók

– Kiemelten fontosnak tartom, hogy a kimagasló teljesítményeket elismerjük. Kiváltképp igaz ez a gyerekek esetében – mondta el Hámori György a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat elnöke.

Márton Jázmin Csenge alkotása, ami a Gyógyító fény címet kapta.

A közgyűlés fő témái között a turizmus és az energetika

Ezt követően a képviselők meghallgatták az Ipartestületek Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetségének tájékoztatóját. Első napirendi pontként pedig az önkormányzat költségvetését tekintették át.

– A költségvetés mindenkori alakulásának ismerete, alapja annak hogy a képviselők felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni – hangsúlyozta az elnök.

– Jelenleg két nagyobb program szerepel még a napirendi pontok között. Az egyik az ökoturisztikai fejlesztési program második fele, amely során három térség, az Alpok alja, a Rábaköz és a Sokoró térsége fejlődhet. A vármegye déli részén pedig a kerékpáros turizmushoz kapcsolódóan a kerékpárutak átjárhatóságát javítjuk.

Az elnök elmondta egy komoly és nagyszabású energetikai fejlesztési program is elérhetővé vált. Az Élő Delta Program 32 vármegyei település számára teszi lehetőé az energetikai korszerűsítést. Ezen pályázatokat a szükséges adminisztráció sokrétűsége miatt a vármegyei önkormányzat kezeli az érintett településekkel egyeztetve.