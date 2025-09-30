szeptember 30., kedd

Közgyűlés Győrben

55 perce

Újra nekifut a győri képviselő-testület a napirendi pontoknak - Élő videó a közgyűlésről

Kedden délelőtt folytatja a csütörtök délben megszokott munkáját a győri képviselőtestület. Pintér Bence polgármester az első napirendi pont tárgyalása után elnapolta a közgyűlést. A képviselőkre 42 napirendi pont megtárgyalása vár.

Kisalföld.hu

A múlt héten csütörtökön tartotta a győri képviselőtestület a nyári szünet utáni első ülését. 39 napirendi pont szerepelt a kiküldött meghívóban, ám a napirend pontos elfogadása előtt a képviselők továbbiak megtárgyalására tettek javaslatot. A kissé bonyolultra sikerült átszámozás után végül az első napirendi pont megtárgyalásával elkezdődött az érdemi munka a közgyűlésben, Torma Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető, a Győri Rendőrkapitányság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját hallgatták meg a képviselők.

közgyűlés
A győri képviselő-testület a csütörtöki közgyűlésen mindössze egy napirendi pontot tudott megtárgyalni.

Az elnapolt közgyűlés

Az ülést vezető Pintér Bence polgármester a rendőri beszámoló megvitatása után szünetet rendelt el majd arról visszatérve bejelentette, hogy az ülést keddre, azaz a mai napra elnapolja.

A történtekről a FIDESZ-KDNP frakció közleményt adott ki. 

Minden rosszban van valami jó, így legalább mostanra felkerült a közgyűlés valamennyi előterjesztése a város honlapjára, az érdeklődők megismerhetik azok tartalmát, miközben az élő adásban követhetik a képviselők munkáját. 

A közgyűlés közvetítését itt kísérheti figyelemmel

 

