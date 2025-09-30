Újra nekifut a győri képviselő-testület a napirendi pontoknak - Élő videó a közgyűlésről

A múlt héten csütörtökön tartotta a győri képviselőtestület a nyári szünet utáni első ülését. 39 napirendi pont szerepelt a kiküldött meghívóban, ám a napirend pontos elfogadása előtt a képviselők továbbiak megtárgyalására tettek javaslatot. A kissé bonyolultra sikerült átszámozás után végül az első napirendi pont megtárgyalásával elkezdődött az érdemi munka a közgyűlésben, Torma Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető, a Győri Rendőrkapitányság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját hallgatták meg a képviselők.

A győri képviselő-testület a csütörtöki közgyűlésen mindössze egy napirendi pontot tudott megtárgyalni.

Az elnapolt közgyűlés

Az ülést vezető Pintér Bence polgármester a rendőri beszámoló megvitatása után szünetet rendelt el majd arról visszatérve bejelentette, hogy az ülést keddre, azaz a mai napra elnapolja.

A történtekről a FIDESZ-KDNP frakció közleményt adott ki.

Minden rosszban van valami jó, így legalább mostanra felkerült a közgyűlés valamennyi előterjesztése a város honlapjára, az érdeklődők megismerhetik azok tartalmát, miközben az élő adásban követhetik a képviselők munkáját.

A közgyűlés közvetítését itt kísérheti figyelemmel