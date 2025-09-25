39 napirendi pontot tárgyal a győri közgyűlés, nálunk élőben is követheti

A meghívóban 39 napirendi pont szerepel, közülük tíz előterjesztését később küldik ki, így még nem nyilvános, kettő napirendi pontot pedig zárt ülésen terveznek tárgyalni.

Napirenden szerepel

a győri rendőrkapitány 2024 évi beszámolója,

több vezetői posztra írnak ki pályázatot,

támogatásokról döntenek,

költségvetési rendeletet módosítanak,

valamint az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló rendeletet.

A napirendi pontokat itt találja.

A képviselők tanácskozását élőben itt követheti: