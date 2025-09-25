szeptember 25., csütörtök

Közgyűlés Győrben

1 órája

39 napirendi pontot tárgyal a győri közgyűlés, nálunk élőben is követheti

A nyári szünet utáni első győri közgyűlés szeptember 25-én 9 óra 30 perckor kezdődik a városháza dísztermében.

Kisalföld.hu

A meghívóban 39 napirendi pont szerepel, közülük tíz előterjesztését később küldik ki, így még nem nyilvános, kettő napirendi pontot pedig zárt ülésen terveznek tárgyalni. 

Napirenden szerepel 

  • a győri rendőrkapitány 2024 évi beszámolója, 
  • több vezetői posztra írnak ki pályázatot, 
  • támogatásokról döntenek, 
  • költségvetési rendeletet módosítanak, 
  • valamint az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló rendeletet. 

A napirendi pontokat itt találja

A képviselők tanácskozását élőben itt követheti:

 

