Közgyűlés Győrben
1 órája
39 napirendi pontot tárgyal a győri közgyűlés, nálunk élőben is követheti
A nyári szünet utáni első győri közgyűlés szeptember 25-én 9 óra 30 perckor kezdődik a városháza dísztermében.
A meghívóban 39 napirendi pont szerepel, közülük tíz előterjesztését később küldik ki, így még nem nyilvános, kettő napirendi pontot pedig zárt ülésen terveznek tárgyalni.
Napirenden szerepel
- a győri rendőrkapitány 2024 évi beszámolója,
- több vezetői posztra írnak ki pályázatot,
- támogatásokról döntenek,
- költségvetési rendeletet módosítanak,
- valamint az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló rendeletet.
A napirendi pontokat itt találja.
A képviselők tanácskozását élőben itt követheti:
