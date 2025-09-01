Az új beköltözőket köszöntötték a Kossuth-kollégiumban - megható fotók

- Minden évben két ütemben költöznek a gyerekek. A kicsik, vagyis a kilencedikesek családostul mindig pénteken érkeznek a Kossuth-kollégiumba, húzzák a bőröndjeiket. Az első napon a rozmaringozás hagyománya során, minden csoportvezető az édesanyjáknak, édesapáknak egy szál rozmaringot ad annak jelképeként, hogy mostantól egy családdá válnak - mesélte a Kisalföldnek Nagy Friderika, a kollégium vezetője. - A beköltözés után szülői értekezletet tartunk, majd egy rábaközi táncház során hozzuk közelebb az új lakókat egymáshoz. A hétvégén megismertetjük őket Győrrel, az első út a városházára vezet. A belvárosban vetélkedőt tartunk, illetve már a második éve kedves üzenetet tartalmazó festett kavicsokat rejtünk el Győrben. Reméljük akik megtalálják örömmel fogadják, ha ezt dokumentálják is online felületeken az számunkra is öröm.

Kossuth-kollégium: az új beköltözőket köszöntötték

Fotó: KRCS

- A szombati második napon az új beköltözők írnak önéletrajzot, amelyből megismerhetjük életüket, családjukat, személyiségüket. Vasárnap már teljes jártassággal közlekednek minkét épületünkben. Tizenhárom iskolából érkeznek és laknak gyermekek nálunk. Sokan azért választanak bennünket mert nagyon szeretnek itt lakni. A három napban segítjük őket a beilleszkedésben minden lehetséges eszközzel. A harmadik nap a Püspökerdővel ismerkednek, így mire a nagyobbak megérkeznek, már jobban ismerik a várost, önmagukat, nem elveszettként vannak velünk - fogalmazott a kollégiumvezető. A hatvan új beköltöző mintegy fele, az ország minden részéből érkezik a kollégiumba. Vonzza őket Győr méltán híres szakképzése, valamint a jóhírű kollégium.