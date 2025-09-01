1 órája
Az új beköltözőket köszöntötték a Kossuth-kollégiumban - megható fotók
A Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium fontos három napon van túl. Pénteken beköltöztek a legfrissebb lakók a győri Kossuth-kollégiumban - becenevén Mindenki Kollégiuma -, a 14-15 éves új kollégisták. A gyerekeket és szüleiket immár hagyományosan szertartások sorával köszöntötték.
- Minden évben két ütemben költöznek a gyerekek. A kicsik, vagyis a kilencedikesek családostul mindig pénteken érkeznek a Kossuth-kollégiumba, húzzák a bőröndjeiket. Az első napon a rozmaringozás hagyománya során, minden csoportvezető az édesanyjáknak, édesapáknak egy szál rozmaringot ad annak jelképeként, hogy mostantól egy családdá válnak - mesélte a Kisalföldnek Nagy Friderika, a kollégium vezetője. - A beköltözés után szülői értekezletet tartunk, majd egy rábaközi táncház során hozzuk közelebb az új lakókat egymáshoz. A hétvégén megismertetjük őket Győrrel, az első út a városházára vezet. A belvárosban vetélkedőt tartunk, illetve már a második éve kedves üzenetet tartalmazó festett kavicsokat rejtünk el Győrben. Reméljük akik megtalálják örömmel fogadják, ha ezt dokumentálják is online felületeken az számunkra is öröm.
Kossuth-kollégium: az új beköltözőket köszöntötték
- A szombati második napon az új beköltözők írnak önéletrajzot, amelyből megismerhetjük életüket, családjukat, személyiségüket. Vasárnap már teljes jártassággal közlekednek minkét épületünkben. Tizenhárom iskolából érkeznek és laknak gyermekek nálunk. Sokan azért választanak bennünket mert nagyon szeretnek itt lakni. A három napban segítjük őket a beilleszkedésben minden lehetséges eszközzel. A harmadik nap a Püspökerdővel ismerkednek, így mire a nagyobbak megérkeznek, már jobban ismerik a várost, önmagukat, nem elveszettként vannak velünk - fogalmazott a kollégiumvezető. A hatvan új beköltöző mintegy fele, az ország minden részéből érkezik a kollégiumba. Vonzza őket Győr méltán híres szakképzése, valamint a jóhírű kollégium.
Kossuth-kollégium: hatvan új lakó, összesen majdnem háromszáz
A legtöbb gyermek a Bercsényiből, a Hildből és a Kossuthból érkezik, jelenleg összesen 280 diákja van a kollégiumnak. A régi kollégistákat a jelentkezésnél előnyben részesítik. Az új helyekre van várólista, de általában a lemorzsolódások után (van, aki nem tud beilleszkedni, vagy éppen másik iskolát választ) mindenki be tud kerülni. Kötött a kollégium: az iskola után háromnegyed négyre be kell érni, utána kezdőnek a foglalkozások, majd tanulmányi eredménytől függően gazdálkodhat a kollégista a szabadidejével. A 280 kollégistát 10 csoportba osztják el (öt fiú, öt lány). Az első időszak a beszoktatásról szól, hogy mindenki megtalálja azt a szobatársat, akivel jól érzi magát. Emellett minden gyermeket úgy fogadnak el, amilyen - derült ki a kollégiumvezetővel való beszélgetésből. Kollégiumban azért jó lakni, mert olyan fejlődési lehetőségek nyílnak meg előtte, amelyek által életre képes emberré válik a három - négy – öt év alatt. Nagyon sok ingyenes lehetőséghez juthatnak, a korrepetáláson kívül így például beléphetnek zenekarunkba, ahol három hangszeren tanulhat meg játszani, van énekkarunk, film- és média valamint sakk szakkörünk is - ismertette Nagy Friderika. - A kollégium hozzásegít ahhoz, hogy felnőjenek.
Az új beköltözőket köszöntötték a Kossuth-kollégiumbanFotók: Krizsán Csaba
Életre nevelő feladatok
Egy szobában négyen laknak. A kollégisták szocializálódnak, társaikkal beszélgetnek, alkalmazkodni kell, elsajátítva a toleranciát, empátiát, együttműködő képességet. - A mai gyerekek öntudatosak, utasítást nem fogadnak el, előbb meg akarják érteni, hogy mi miért történik. A gyermekek háttere sokszínű, így van lehetőségük belelátni mások körülményeibe. Életre nevelő feladatokat végeznek nálunk a nevelőtanárok, amit otthon talán már nem. Például életviteli, fenntartható és gazdasági tudatosság kialakításán dolgoznak. Sokhelyen megváltoztak az életkörülmények így bizonyos nevelési feladatokat átvesz a szülőktől a kollégium. Mire felnőnek kollégistáink, önállóak, érettek lesznek és tudatos személyiséggel rendelkeznek. A kollégiumi nevelők egyénre szabott törődésen és szereteten alapuló speciális módszereket alkalmaznak - fejezte be a kollégiumvezető.