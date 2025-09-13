szeptember 13., szombat

Kornél névnap

20°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zsugorodó termőterület

4 órája

Megjelent a győri piacokon a hazai körte

Címkék#győri vásárcsarnok#körteültetvény#gyümölcs#Vilmos

Érik már az egyik legzamatosabb gyümölcsünk is. Megjelent a piacokon a hazai körte is. Egyelőre azonban túlnyomórészt import kapható a boltokban, 1000–1500 forint per kilós áron. Körkép.

Gyurina Zsolt

Szépek már a körték, ehetőek. Megnéztük, milyen termés várható a körtéből, illetve milyen áron juthatunk most hozzá a piacokon és a boltokban. A győri vásárcsarnokban a legtöbb helyen még az import gyümölcs az úr. A Belgiumból és Spanyolországból érkezett körte kilója a legtöbb helyen 1500 forint, de van 1600-ért is. Markó Vendelnél már van hazai termés. Az Alföldről érkezett gyümölcs kilója 1300 forint.

Átlagos termés várható Győr környékén - Markó Vendelnél a győri vásárcsarnokban már kapható a hazai körte
Átlagos termés várható Győr környékén - Markó Vendelnél a győri vásárcsarnokban már kapható a hazai körte
Fotó: Molcsányi Máté

 - Jelenleg a Vilmos érik, de rövidesen jön az Alexander fajta is, aztán a Packham's, amely egy kicsivel rücskösebb felületű, és sokáig eláll. Győr és környékén is szép körteültetvények találhatóak, egy helyi bácsika hozott legutóbb egy adagot nekünk. Sokan keresik a körtét, ízes, édes-zamatos, lédús gyümölcs - felelte érdeklődésünkre Markó Vendel árus.

Körte: átlagos termés várható Győr környékén

- Az őszi fajták érnek a körtékből, de a téliek érése is 2-3 héttel előbbre tart a megszokottnál. A kiskertek tulajdonosainak érdemes már szedési próbát tennie, milyen állapotban van a körte a fán. Júniusban nem volt eső az Északnyugat-Dunántúlon, a vízhiány ellen a gyümölcs úgy védekezik, hogy lehullajtja a termését, bizony már elkezdtek potyogni a finomságok a fáról - mutatott rá Nagykutasi Viktor kertész, a Kisalföld szakértője.

Egy Győr környéki termelő lapunk érdeklődésére azt válaszolta, hogy jelenleg a Bosc kobak és a Packham’s Triumph érik. Idén átlagos termés várható, szépek a gyümölcsök. A német hátterű élelmiszerláncokban is külföldről behozott körte kapható még leginkább. Az Aldiban például a Lucasnak kilója egy ezres, a Conference fajtát 1200-1400 forint körül adják. 

Fotó: Molcsányi Máté

Körte: csökkenő termőterület és változó terméskilátások

Az elmúlt években folyamatosan csökkent hazánkban a körte termőterülete és a termés mennyisége. A szakértői előrejelzések szerint idén is kevesebb termés várható, mint a tavalyi évben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB adatai alapján tavaly 1,8 ezer hektáron termesztettek körtét hazánkban, méghozzá változatos fajokat. Idén a körteültetvények többsége megúszta a tavaszi fagykárokat. A körténél már egy százalék körüli megtermékenyülési arány is elegendő lehet a jó terméshez, így a tavaszi fagyok általában kevésbé veszélyesek erre a gyümölcsfajra, mint a többire. Sokkal inkább az esős időjárás hozhat bajt, különösen a virágzáskor, amikor a beporzást nehezítheti - a nyáron ebben is volt részünk. Emellett Győr-Moson-Sopronban a júniusi aszály okozott gondokat a termés fejlődésében. 

Vezet az Alexander/Bosc kobak 

Magyarországon a körteültetvények területe az utóbbi 10-15 évben a melegedő klíma és a csapadékhiány miatt zsugorodott. Kor szerint nézve a legtöbb ültetvény 10-14 éves. Az országban a legnagyobb területen Alexander (Bosc kobak) fajtát termesztenek, illetve jelentős a Vilmos és a Packham’s Triumph fajták területe is. Tanulságos, hogy a covid előtt, 2019-ben még sokszor 300-500 forintért lehetett venni a körte kilóját a piacokon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu