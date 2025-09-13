Megjelent a győri piacokon a hazai körte

Szépek már a körték, ehetőek. Megnéztük, milyen termés várható a körtéből, illetve milyen áron juthatunk most hozzá a piacokon és a boltokban. A győri vásárcsarnokban a legtöbb helyen még az import gyümölcs az úr. A Belgiumból és Spanyolországból érkezett körte kilója a legtöbb helyen 1500 forint, de van 1600-ért is. Markó Vendelnél már van hazai termés. Az Alföldről érkezett gyümölcs kilója 1300 forint.

Átlagos termés várható Győr környékén - Markó Vendelnél a győri vásárcsarnokban már kapható a hazai körte

Fotó: Molcsányi Máté

- Jelenleg a Vilmos érik, de rövidesen jön az Alexander fajta is, aztán a Packham's, amely egy kicsivel rücskösebb felületű, és sokáig eláll. Győr és környékén is szép körteültetvények találhatóak, egy helyi bácsika hozott legutóbb egy adagot nekünk. Sokan keresik a körtét, ízes, édes-zamatos, lédús gyümölcs - felelte érdeklődésünkre Markó Vendel árus.

Körte: átlagos termés várható Győr környékén

- Az őszi fajták érnek a körtékből, de a téliek érése is 2-3 héttel előbbre tart a megszokottnál. A kiskertek tulajdonosainak érdemes már szedési próbát tennie, milyen állapotban van a körte a fán. Júniusban nem volt eső az Északnyugat-Dunántúlon, a vízhiány ellen a gyümölcs úgy védekezik, hogy lehullajtja a termését, bizony már elkezdtek potyogni a finomságok a fáról - mutatott rá Nagykutasi Viktor kertész, a Kisalföld szakértője.

Egy Győr környéki termelő lapunk érdeklődésére azt válaszolta, hogy jelenleg a Bosc kobak és a Packham’s Triumph érik. Idén átlagos termés várható, szépek a gyümölcsök. A német hátterű élelmiszerláncokban is külföldről behozott körte kapható még leginkább. Az Aldiban például a Lucasnak kilója egy ezres, a Conference fajtát 1200-1400 forint körül adják.

Fotó: Molcsányi Máté

Körte: csökkenő termőterület és változó terméskilátások

Az elmúlt években folyamatosan csökkent hazánkban a körte termőterülete és a termés mennyisége. A szakértői előrejelzések szerint idén is kevesebb termés várható, mint a tavalyi évben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB adatai alapján tavaly 1,8 ezer hektáron termesztettek körtét hazánkban, méghozzá változatos fajokat. Idén a körteültetvények többsége megúszta a tavaszi fagykárokat. A körténél már egy százalék körüli megtermékenyülési arány is elegendő lehet a jó terméshez, így a tavaszi fagyok általában kevésbé veszélyesek erre a gyümölcsfajra, mint a többire. Sokkal inkább az esős időjárás hozhat bajt, különösen a virágzáskor, amikor a beporzást nehezítheti - a nyáron ebben is volt részünk. Emellett Győr-Moson-Sopronban a júniusi aszály okozott gondokat a termés fejlődésében.