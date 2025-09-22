1 órája
Az önkormányzat saját erőből újította fel a könyvtárat Szilsárkányban
A helyi önkormányzat felújította Szilsárkányban a könyvtárt. Saját erőből oldották meg a könyvtár épületének korszerűsítését.
Ünnepi rendezvénnyel nyitották meg és adták át Szilsárkányban a felújított könyvtárt a napokban. Az önkormányzat az elmúlt hónapokban saját erőből korszerűsítette az intézményt. A könyvtár új villamos hálózatot, energiatakarékos világítást és modern fűtőpaneleket kapott. Felújították a vizes blokkot, kialakítottak egy raktárhelyiséget, emellett esztétikai felújítás is történt: friss festés, világosabb és barátságosabb terek várják az olvasókat.
Megújult a könyvtár
Az ünnepélyes megnyitón a szilsárkányi hímző szakkör munkáit láthatta a közönség, illetve a Győri Nemzeti Színház művészei vittek műsorukkal ünnepi hangulatot az épületbe. A könyvtár felújításának egyik célja, hogy a jövőben ne csak olvasói térként, hanem közösségi és kulturális találkozóhelyként is szolgálja Szilsárkány lakóit.