Korszerűsítés

1 órája

Az önkormányzat saját erőből újította fel a könyvtárat Szilsárkányban

Címkék#könyvtár#szakkör#Győri Nemzeti Színház#felújítás#Szilsárkány

A helyi önkormányzat felújította Szilsárkányban a könyvtárt. Saját erőből oldották meg a könyvtár épületének korszerűsítését.

Kisalföld.hu

Ünnepi rendezvénnyel nyitották meg és adták át Szilsárkányban a felújított könyvtárt a napokban. Az önkormányzat az elmúlt hónapokban saját erőből korszerűsítette az intézményt. A könyvtár új villamos hálózatot, energiatakarékos világítást és modern fűtőpaneleket kapott. Felújították a vizes blokkot, kialakítottak egy raktárhelyiséget, emellett esztétikai felújítás is történt: friss festés, világosabb és barátságosabb terek várják az olvasókat.

Megújult a könyvtár Szilsárkányban.
Kéri Károly, Szilsárkány polgármestere köszöntötte a vendégeket és mutatta be a felújított könyvtárt. Fotó: Önkormányzat

Megújult a könyvtár

Az ünnepélyes megnyitón a szilsárkányi hímző szakkör munkáit láthatta a közönség, illetve a Győri Nemzeti Színház művészei vittek műsorukkal ünnepi hangulatot az épületbe. A könyvtár felújításának egyik célja, hogy a jövőben ne csak olvasói térként, hanem közösségi és kulturális találkozóhelyként is szolgálja Szilsárkány lakóit.

