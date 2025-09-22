Az önkormányzat saját erőből újította fel a könyvtárat Szilsárkányban

Ünnepi rendezvénnyel nyitották meg és adták át Szilsárkányban a felújított könyvtárt a napokban. Az önkormányzat az elmúlt hónapokban saját erőből korszerűsítette az intézményt. A könyvtár új villamos hálózatot, energiatakarékos világítást és modern fűtőpaneleket kapott. Felújították a vizes blokkot, kialakítottak egy raktárhelyiséget, emellett esztétikai felújítás is történt: friss festés, világosabb és barátságosabb terek várják az olvasókat.

Kéri Károly, Szilsárkány polgármestere köszöntötte a vendégeket és mutatta be a felújított könyvtárt. Fotó: Önkormányzat

Megújult a könyvtár

Az ünnepélyes megnyitón a szilsárkányi hímző szakkör munkáit láthatta a közönség, illetve a Győri Nemzeti Színház művészei vittek műsorukkal ünnepi hangulatot az épületbe. A könyvtár felújításának egyik célja, hogy a jövőben ne csak olvasói térként, hanem közösségi és kulturális találkozóhelyként is szolgálja Szilsárkány lakóit.