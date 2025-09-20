Jubileum - 35 éves Sopron egyik legrégebbi könyvesboltja - fotók

Jövőbeli tervek

Amikor a jövőbeli tervekről kérdeztük, Molnár Tímea mosolyogva válaszolt:

- A legextrább tervünk, hogy továbbra is túléljünk. A vásárlóink sokszor azt mondják, jó, hogy nálunk olyan minden, mint régen. Ez persze nem teljesen így van, de ők így élik meg és talán épp ez az, amit ma értéknek tekintenek.

Az üzlet ugyanakkor a digitális jelen kihívásaira is válaszolni kíván: a webáruház fejlesztésével igyekeznek minél több könyvet online is elérhetővé tenni, hogy ne csak a helyiek, hanem a távolabb élők is könnyedén rátalálhassanak kedvenceikre.

De vajon mit jelentenek a könyvek és az olvasás a látogatóknak? Erről kérdeztünk néhány érdeklődőt.

Szabó-Bogár Sándor Szegedről érkezett. Számára az olvasás a kikapcsolódást és a fantázia világába való belépést jelenti, még ha a hétköznapokban nem is jut rá annyi ideje, amennyit szeretne. Gyerekkora végén talált rá igazán a könyvek szeretetére, kedvencként a Pál utcai fiúk maradt meg benne, hiszen akkoriban főleg a kötelező irodalmak határozták meg az olvasmányélményeit. Úgy véli, hogy az olvasás értékét csak akkor lehet igazán felfedezni, ha valaki kipróbálja – ezért üzeni a ma könyvet kerülőknek is: érdemes belekezdeni, mert az élmény önmagáért beszél.