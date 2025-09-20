Jubileum - 35 éves Sopron egyik legrégebbi könyvesboltja - fotók

15 perce
Hétvégén különleges mérföldkőhöz érkezett Sopron egyik ikonikus kulturális helyszíne, a város egyik legrégebbi könyvesboltja a Cédrus Könyvkereskedés 35. születésnapját ünnepelte. Nem csupán egy könyvesbolt történetéről szólt ez az alkalom, hanem arról a közösségről is, amely három és fél évtizeden át éltette és formálta a helyet. Olvasókról, vásárlókról, kollégákról, írókról és természetesen magukról a könyvekről.
Molnár Tímea, a könyvesbolt tulajdonosa meghatódva beszélt arról, mit jelent számukra ez az évforduló:
Könyvesbolt a város szívében
Leginkább meglepetten éljük meg. Annyi minden történt ez idő alatt. Változott a szakma és változtak az olvasási szokások is. Nem volt mindig egyértelmű, hogy túléljük, de végül is sikerült, és ennek nagyon örülünk.
- A 35. évfordulóra szervezett programok nem csupán a könyvekről, hanem az emberekről is szóltak. Régi vásárlók, egykori kollégák és barátok tértek vissza, sokan messziről, sőt külföldről is küldtek üzenetet vagy ajándékot. A szervezők szerint ez az igazi ajándék: látni, hogy a könyvesbolt egy olyan közösségi tér, ahol az irodalom és az emberi kapcsolatok találkoznak.
A születésnapi program Turbuly Éva dedikálásával indult, aki legújabb kötetével, a „Soproni emberek, soproni történetek II.”-vel örvendeztette meg a helyi irodalom kedvelőit. Ezt követően Sterbenz László iskolaigazgató, hűséges olvasó és törzsvásárló tartott megható beszédet, melyben személyes élményein keresztül idézte fel a bolt jelentőségét Sopron kulturális életében.
- A délelőtt egyik fénypontja Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő fellépése volt, aki új verseskötetét, a „Délutáni éjszaka” című művét mutatta be. Az alkotóval Both Balázs költő beszélgetett, igazi irodalmi csemegét kínálva a közönségnek.
- Később a könyvesbolt környékét betöltötte a verklimuzsika: Németh József két órán át nosztalgikus dallamokkal színesítette a napot. A délután sem maradt jó hangulat nélkül, hiszen a CinemaSense zenekar koncertje a régi idők mozija és hangulata előtt tisztelgett, új zenei köntösbe öltöztetve a múlt emlékeit.
Jövőbeli tervek
Amikor a jövőbeli tervekről kérdeztük, Molnár Tímea mosolyogva válaszolt:
- A legextrább tervünk, hogy továbbra is túléljünk. A vásárlóink sokszor azt mondják, jó, hogy nálunk olyan minden, mint régen. Ez persze nem teljesen így van, de ők így élik meg és talán épp ez az, amit ma értéknek tekintenek.
Az üzlet ugyanakkor a digitális jelen kihívásaira is válaszolni kíván: a webáruház fejlesztésével igyekeznek minél több könyvet online is elérhetővé tenni, hogy ne csak a helyiek, hanem a távolabb élők is könnyedén rátalálhassanak kedvenceikre.
De vajon mit jelentenek a könyvek és az olvasás a látogatóknak? Erről kérdeztünk néhány érdeklődőt.
Szabó-Bogár Sándor Szegedről érkezett. Számára az olvasás a kikapcsolódást és a fantázia világába való belépést jelenti, még ha a hétköznapokban nem is jut rá annyi ideje, amennyit szeretne. Gyerekkora végén talált rá igazán a könyvek szeretetére, kedvencként a Pál utcai fiúk maradt meg benne, hiszen akkoriban főleg a kötelező irodalmak határozták meg az olvasmányélményeit. Úgy véli, hogy az olvasás értékét csak akkor lehet igazán felfedezni, ha valaki kipróbálja – ezért üzeni a ma könyvet kerülőknek is: érdemes belekezdeni, mert az élmény önmagáért beszél.
Balázsfalvi Kiss Róbertnek a könyvek „más világot” jelentenek: lehetőséget adnak kiszakadni a mindennapok szürkeségéből. Leginkább a regények vonzzák, különösen Wass Albert művei, amelyekből nemcsak az újabb kiadásokat gyűjti, hanem igazi kincsként keresi az első kiadásokat is. Bár elismeri, hogy Wass Albert írásai nem mindig könnyűek, őt mégis a művek egyszerűsége és a magyar vonatkozások fogják meg bennük, sokkal inkább, mint az amerikai élet lenyomatai. Érdekesnek tartja azt is, hogyan változik egy író, s ezzel párhuzamosan az olvasó élménye is.