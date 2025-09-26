szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Szlovákok magyar és osztrák településeken

1 órája

Megapolisz határokon át

Címkék#projekt pozsony#konferencia#határ

Milyen kihívásokat jelent, hogy Pozsony agglomerációja két határon is átnyúlik? Milyen kihívásokkal találkoznak az önkormányzatok a hazánk területén élő szlovák állampolgárok miatt? Egy projekt keretében tárták fel a helyzetet, amelynek ereményeiről egy konferencia adott számot.

Barki Andrea

Pozsony körül az elmúlt 15 évben egy határon átnyúló elővárosi gyűrű alakult ki, amely benyúlik Ausztria és Magyarország területére is. A két szomszédos országban jelenleg már több mint 13 000 szlovák állampolgár él, ami több, mint 6 Pozsonyon belüli kerület lakossága. Ettől függetlenül ezeknek az egyébként az életüket továbbra is Pozsonyban élő családoknak az ellátása, a szolgáltatások biztosítása az osztrák és magyar helyi önkormányzatok feladata, ami egyszerre jelent kihívást ezeknek az önkormányzatoknak és a nyelvtudás hiányában átköltöző, az új lakóhely ország szabályait egyáltalán nem ismerő lakosságnak. A pénteki konferencia előadói erről is részletesen beszámoltak.

konferencia
A konferencia résztvevőit dr. Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott szlovákiai nagykövete köszöntötte.
Fotó: Molcsányi Máté

Konferencia a határokon átnyúló megapolisz lakóiról

Az osztrák-szlovák viszonylatban ezeknek a kihívásoknak a kezelésére már 2011-ben projekt készült, majd létrejött a baum cityregion elnevezésű szervezet. Ez biztosítja az áttelepülés által érintett önkormányzatok vezetőinek éves találkozóját, egy szakmai irányító testület és egy fejlesztési iroda munkájának kereteit. Az eddig a résztvevő önkormányzatok (Pozsony Fővárosi Önkormányzat, Burgenland Tartomány Kormánya, Alsó-Ausztria Tartomány Kormánya) szerződéses megegyezésén alapuló együttműködés jelenleg alakul át osztrák jog szerinti munkaközösséggé (Arbeitsgemeinschaft).

konferencia
A konferencia vendégeit Hámori György, a vármegyei közgyűlés elnöke is köszöntötte.
Fotó: Molcsányi Máté

A magyar oldali települések irányában ugyanakkor mindeddig hiányzott a koordinációs fórum. A szlovák lakóövezetek kialakítása meglehetősen koordinálatlanul zajlik, és az átköltöző szlovák állampolgárok, akiknek 80 százaléka nem tud magyarul, egy harmaduk pedig a szlovákon kívül semmilyen nyelven nem beszél, számos adminisztratív és jogi nehézséggel találkozik, miközben az országokon belül (pl. Budapest vagy Győr körül) kialakuló agglomerációkhoz hasonló szolgáltatásokat várnak el.

konferencia
Metod Špaček, a pozsonyi polgármesteri hivatal helyettes igazgatója röviden vázolta a projekt jelentőségét.
Fotó: Molcsányi Máté

A féléves projekt arra nyilvánvalóan nem adott lehetőséget, hogy a Pozsony környéki magyar térség egységes fejlesztési stratégiája elkészüljön, de ennek megalapozását elkezdték.

Győr-Moson-Sopron Vármegye önkormányzata részt vett „A pozsonyi agglomeráció koordinált fejlesztését segítő szervezeti keretek kialakítása (Resilient borders)” című projektben, amelyben szlovákiai partnere Pozsony önkormányzata volt. A féléves projekt lehetőséget adott arra, hogy a Pozsony környéki magyar térség egységes fejlesztési stratégiájának megalapozása elkészüljön. A szakmai munkát a projektpartnerek egy nemzetközi konferencia keretében mutatták be pénteken a vármegyi önkormányzat rendezvénytermében.

A résztvevőket dr. Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott szlovákiai nagykövete, Hámori György, a vármegyei közgyűlés elnöke és Metod Špaček, a pozsonyi polgármesteri hivatal helyettes igazgatója köszöntötte. 

A konferencia résztvevői három nyelven hallgatták az előadásokat.
Fotó: Molcsányi Máté

Tekintse meg az eseményen készült további fotóinkat:

Megapolisz határokon át

Fotók: Molcsányi Máté

 

