Emlékezés
Koncerttel tisztelegtek a soproni zsidó közösség öröksége előtt
Sopronban a Papréti Zsinagóga ódon épülete újra élettel telt meg, hiszen a Kölni Zsidó Közösség koncerttel hajtott főt a soproni zsidóság több évszázados öröksége előtt.
Az est nem csupán kulturális élményt nyújtott, hanem mélyebb üzenetet is hordozott: a múlt tisztelete és a jövőbe vetett remény együtt erősíti a közösséget. Az összetartozás érzése most is áthatotta a falakat, bizonyítva, hogy vannak értékek, amelyek valóban időtállóak - olvasható Barcza Attila, országgyűlési képviselő közösségi oldalán.
