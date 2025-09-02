Koncerttel tisztelegtek a soproni zsidó közösség öröksége előtt

Az est nem csupán kulturális élményt nyújtott, hanem mélyebb üzenetet is hordozott: a múlt tisztelete és a jövőbe vetett remény együtt erősíti a közösséget. Az összetartozás érzése most is áthatotta a falakat, bizonyítva, hogy vannak értékek, amelyek valóban időtállóak - olvasható Barcza Attila, országgyűlési képviselő közösségi oldalán.

A Kölni Zsidó Közösség adott koncertet a soproni zsinagógában Fotó: Barcza Attila, közösségi oldala