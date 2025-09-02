szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

26°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

23 perce

Koncerttel tisztelegtek a soproni zsidó közösség öröksége előtt

Címkék#zsidó közösség#koncert#ünnep

Sopronban a Papréti Zsinagóga ódon épülete újra élettel telt meg, hiszen a Kölni Zsidó Közösség koncerttel hajtott főt a soproni zsidóság több évszázados öröksége előtt.

Kisalföld.hu

Az est nem csupán kulturális élményt nyújtott, hanem mélyebb üzenetet is hordozott: a múlt tisztelete és a jövőbe vetett remény együtt erősíti a közösséget. Az összetartozás érzése most is áthatotta a falakat, bizonyítva, hogy vannak értékek, amelyek valóban időtállóak - olvasható Barcza Attila, országgyűlési képviselő közösségi oldalán.

A Kölni Zsidó Közösség adott koncertet a soproni zsinagógában Fotó: Barcza Attila, közösségi oldala

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu