Sztárok koncerteznek

27 perce

Ismert sztárok érkeznek a Rábaközbe, állami támogatással szervezik a koncerteket, mutatjuk, kik!

"Szerencsések vagyunk"-adta hírül közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A politikus közelgő sztárkoncertekről számolt be követőinek.

Kisalföld.hu
Sztárok koncerteznek három rábaközi járásközpontban még az őssel. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő jelezte közösségi oldalán, hogy Téten, Csornán és Kapuváron támogatással szervezik meg a rendezvényeket. Mindjárt szeptember 19-én, pénteken Szűcs Judit lép fel Téten.

Sztárok érkeznek a járásközpontokba, tudatta közösségi oldalán Gyopáros Alpár. Fotó: Gyopáros Alpár közösségi oldala

Vele együtt Edgár, illetve Cozombolis produkcióját láthatja és hallhatja a közönség.

Október 4-én Csornán áll színpadra Hobo, valamit a Takáts Tamás Blues Band.

Kapuvárra Charlie érkezik és a Török Ádám Emlékzenekar október 11-én.

 

