Sztárok koncerteznek
27 perce
Ismert sztárok érkeznek a Rábaközbe, állami támogatással szervezik a koncerteket, mutatjuk, kik!
"Szerencsések vagyunk"-adta hírül közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A politikus közelgő sztárkoncertekről számolt be követőinek.
Sztárok koncerteznek három rábaközi járásközpontban még az őssel. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő jelezte közösségi oldalán, hogy Téten, Csornán és Kapuváron támogatással szervezik meg a rendezvényeket. Mindjárt szeptember 19-én, pénteken Szűcs Judit lép fel Téten.
Vele együtt Edgár, illetve Cozombolis produkcióját láthatja és hallhatja a közönség.
Október 4-én Csornán áll színpadra Hobo, valamit a Takáts Tamás Blues Band.
Kapuvárra Charlie érkezik és a Török Ádám Emlékzenekar október 11-én.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre