Komáromi gyilkosság: mindenkit megrázott a tragédia, fotókon a szörnyűség helyszíne

Ahogy azt portálunkon megírtuk: szeptember 25-én, csütörtökön késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. Az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy az áldozat halálát idegenkezűség okozta. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A komáromi gyilkosság megrázta a települést, megdöbbenve beszélnek a szörnyű tragédiáról.

Komáromi gyilkosság: megdöbbentő tragédia történt, a gyilkosság megrázta a települést.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Komáromi gyilkosság: kegyetlenség a ház falai között

A Kemma.hu weboldalán azt írja: megtalálták azt a házat, ahol a tragédia történt. Piros rendőrségi szalag emlékezteti az arra járókat a múltheti tragédiára. Az eset az egész települést megrázta, a KEMMA helyszíni fotókat közölt a szörnyűség helyszínéről. Ezeket itt tekintheti meg.

A Tények.hu beszámolója szerint egy 31 éves férfi kábítószer hatása alatt verte agyon a kétgyerekes édesanyát.