Kajak-kenu
1 órája
Kolozsvári Lili kicsattanó boldogsága: így örült a győri kajakos az aranyéremnek - videó
Ezekben a napokban rendezik Győrben a kajak-kenu maraton világbajnokságot.
Forrás: MW Archívum
Mint ahogy arról beszámoltunk: pénteken duplázott a vb-n Kolozsvári Lili, a Patent Győri VSE versenyzője, aki előző rövidkörös napi sikere után ezúttal a "rendes" távon győzött ifjúsági kategóriában.
Kajak-kenu Maraton Világbajnokság
2025.09.04. 16:19
Elképesztő teljesítmény! Az első napon lett világbajnok Kolozsvári Lili - fotók, videó
A nap összefoglalója
2025.09.04. 20:19
Kajak-kenu maraton vb: két arany-, összesen öt magyar érem a rövidkörös döntőkben
Nézze meg videón Kolozsvári Lili kicsattanó boldogságát! Így örült a győri kajakos az aranyéremnek:
