szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

20°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

57 perce

Kolozsvári Lili kicsattanó boldogsága: így örült a győri kajakos az aranyéremnek - videó

Címkék#aranyérem#világbajnokság#videó#Kajak-kenu

Ezekben a napokban rendezik Győrben a kajak-kenu maraton világbajnokságot.

Kisalföld.hu
Kolozsvári Lili kicsattanó boldogsága: így örült a győri kajakos az aranyéremnek - videó

Forrás: MW Archívum

Mint ahogy arról beszámoltunk: pénteken duplázott a vb-n Kolozsvári Lili, a Patent Győri VSE versenyzője, aki előző rövidkörös napi sikere után ezúttal a "rendes" távon győzött ifjúsági kategóriában.

Nézze meg videón Kolozsvári Lili kicsattanó boldogságát! Így örült a győri kajakos az aranyéremnek:

@l_kolozsvari

🙈

♬ original sound - findgodye

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu