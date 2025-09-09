35 perce
Huszonnégy fok a belgyógyászati osztályon: a klímát a város fizette
Tizenegy millió forintot biztosított a mosonmagyaróvári önkormányzat a Karolina Kórháznak egy klímaberendezés beszerzésére. A klíma a belgyógyászati osztályon fekvő betegek és ott dolgozók komfortérzetét javítja.
A belgyógyászati osztályon dolgozók örömmel vették a klímaberendezést, mely ottjártunkkor 24 fokot mutatott
Fotó: Mészely Réka
Amint arról korábban többször beszámoltunk, a mosonmagyaróvári képviselő-testület egyöntetű szavazása alapján 11 millió forintot ítéltek meg a Karolina Kórház javára egy klíma beszerzésére a belgyógyászati osztályon. Az engedélyeztetés és a berendezés felszerelése után kedden Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester és Balázs Endre alpolgármester dr. Jenei Kingával, a kórház főigazgató főorvosával tartott a helyszínen sajtótájékoztatót.
Klíma a belgyógyászaton
– Az önkormányzatnak kötelessége és segíteni a kórház működését. Főigazgató asszony jelzése és látogatáskor saját magam tapasztaltam, hogy rendkívül meleg időkben nehéz a betegeknek elviselni azt a hőmérsékletet, ami a kórház kórtermeiben uralkodik. Ezért a képviselő-testület elé vittük a kérdést és 11 millió forintot szavaztunk meg a belgyógyászat klímatizálására, amely kicsit elhúzódott, hiszen várnunk kellett az Országos Kórház Főigazgatóság jóváhagyására. De ami késik, nem múlik: múlt héten egy helyi cég, a Top-Cool kivitelezésében elkészült a klímaberendezés – hangsúlyozta Szabó Miklós polgármester.
A berendezés egyébként a kórtermeket és a folyosót is klimatizálja, és a városvezető szerint remélhetően a betegek gyógyulását is elősegíti, az itt dolgozók komfortérzetét pedig jelentősen javítja.
– Ezzel is próbál az önkormányzat a kórház fennmaradásán és működőképességén javítani. Nagy örömmel tesszük ezt, és a továbbiakban is számíthat ránk a kórház – fűzte hozzá a városvezető.
– Köszönjük szépen a város önkormányzatának, hogy amellett döntöttek, hogy a kórházunkat támogatják – vette át a szót dr. Jenei Kinga, aki szerint az elmúlt évek klímaváltozása miatt nagy szükség volt a légkondicionáló berendezésre. A betegeket, akár egy tüdőgyulladással vagy szívelégtelenséggel küzdőket, nagyon megviselte a magas hőmérséklet, nehezebben tudtak gyógyulni. A főorvos reményeit fejezte ki, hogy ezzel a gyógyuláshoz is hozzájárulnak.
- Dr. Várallay Zoltán osztályvezető az itt dolgozók és a betegek nevében is köszönetet mondott, hogy ebben a dologban előrelépés történt. A szakember szerint a klímára nagy szükség volt: sok elesett, legyengült beteg fekszik az osztályon, akiknél fontos, hogy megfelelő hőmérséklet legyen. Továbbá a dolgozók számára sem mellékes, hogy a nem kevés fizikai munkát, milyen körülmények között végzik. Az osztályvezető a támogató mellett a kivitelezőnek is köszönetet mondott a gördülékeny munkavégzésért.
- Dr. Jenei Kinga érdeklődésünkre elmondta: ez egy első lépés, várják a fenntartó által ígért klímákat is, a betegek komfortérzetének javítására. További osztályokon is szükség lenne hasonló eszközökre. Osztálynyitásokon is gondolkodnak, ehhez géppark van, a szakdolgozói létszám a kihívás.
Továbbra is a kórház mellett állnak
Balázs Endre alpolgármester szerint fontos, hogy a helyi lakosság emberközpontú, modern körülményeket kapjon, ehhez továbbra is megadja a város a segítséget a kórháznak.
– Korábbi években több száz millió forintot fordított a város az ügyeleti díjakra. Mi nem ezt az utat kívánjuk követni, ezt oldja meg az állam. Mi az orvosok létszámának növelését önkormányzati lakások biztosításával tudtuk növelni. Most dolgozunk egy rendelet tervez, mely által csábítóbbá tesszük Mosonmagyaróvárt a végzős vagy az ország más részéről ide települni szándékozó orvosok számára, hiszen ez nem csak a város, hanem az egész kistérség érdeke – válaszolt Szabó Miklós kérdésünkre.