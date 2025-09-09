Huszonnégy fok a belgyógyászati osztályon: a klímát a város fizette

Amint arról korábban többször beszámoltunk, a mosonmagyaróvári képviselő-testület egyöntetű szavazása alapján 11 millió forintot ítéltek meg a Karolina Kórház javára egy klíma beszerzésére a belgyógyászati osztályon. Az engedélyeztetés és a berendezés felszerelése után kedden Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester és Balázs Endre alpolgármester dr. Jenei Kingával, a kórház főigazgató főorvosával tartott a helyszínen sajtótájékoztatót.

A klímáért dr. Jenei Kinga kórházigazgató, dr. Várallyay Zoltán osztályvezető mondott köszönetet Szabó Miklós polgármesternek és Balázs Endre alpolgármesternek

Fotó: Mészely Réka

Klíma a belgyógyászaton

– Az önkormányzatnak kötelessége és segíteni a kórház működését. Főigazgató asszony jelzése és látogatáskor saját magam tapasztaltam, hogy rendkívül meleg időkben nehéz a betegeknek elviselni azt a hőmérsékletet, ami a kórház kórtermeiben uralkodik. Ezért a képviselő-testület elé vittük a kérdést és 11 millió forintot szavaztunk meg a belgyógyászat klímatizálására, amely kicsit elhúzódott, hiszen várnunk kellett az Országos Kórház Főigazgatóság jóváhagyására. De ami késik, nem múlik: múlt héten egy helyi cég, a Top-Cool kivitelezésében elkészült a klímaberendezés – hangsúlyozta Szabó Miklós polgármester.

A berendezés egyébként a kórtermeket és a folyosót is klimatizálja, és a városvezető szerint remélhetően a betegek gyógyulását is elősegíti, az itt dolgozók komfortérzetét pedig jelentősen javítja.

– Ezzel is próbál az önkormányzat a kórház fennmaradásán és működőképességén javítani. Nagy örömmel tesszük ezt, és a továbbiakban is számíthat ránk a kórház – fűzte hozzá a városvezető.

– Köszönjük szépen a város önkormányzatának, hogy amellett döntöttek, hogy a kórházunkat támogatják – vette át a szót dr. Jenei Kinga, aki szerint az elmúlt évek klímaváltozása miatt nagy szükség volt a légkondicionáló berendezésre. A betegeket, akár egy tüdőgyulladással vagy szívelégtelenséggel küzdőket, nagyon megviselte a magas hőmérséklet, nehezebben tudtak gyógyulni. A főorvos reményeit fejezte ki, hogy ezzel a gyógyuláshoz is hozzájárulnak.

Dr. Várallay Zoltán osztályvezető az itt dolgozók és a betegek nevében is köszönetet mondott, hogy ebben a dologban előrelépés történt. A szakember szerint a klímára nagy szükség volt: sok elesett, legyengült beteg fekszik az osztályon, akiknél fontos, hogy megfelelő hőmérséklet legyen. Továbbá a dolgozók számára sem mellékes, hogy a nem kevés fizikai munkát, milyen körülmények között végzik. Az osztályvezető a támogató mellett a kivitelezőnek is köszönetet mondott a gördülékeny munkavégzésért.

Dr. Jenei Kinga érdeklődésünkre elmondta: ez egy első lépés, várják a fenntartó által ígért klímákat is, a betegek komfortérzetének javítására. További osztályokon is szükség lenne hasonló eszközökre. Osztálynyitásokon is gondolkodnak, ehhez géppark van, a szakdolgozói létszám a kihívás.

Továbbra is a kórház mellett állnak

Balázs Endre alpolgármester szerint fontos, hogy a helyi lakosság emberközpontú, modern körülményeket kapjon, ehhez továbbra is megadja a város a segítséget a kórháznak.