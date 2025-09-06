Várják az elszármazottakat
1 órája
Búcsúra készülnek a kistataiak, hazavárják az elszármazottakat is
Vasárnap búcsút és elszármazott találkozót tartanak Szil kistatai településrészén. Várják a vendégeket.
Szeptember 7-én, vasárnap tartják meg Szil településrészén a kistatai hagyományőrző búcsút és az elszármazottak találkozóját. Délelőtt tizenegy órakor szentmise lesz, melyet Licz Csaba atya celebrál, Horváth Ákos Pál premontrei diakónus prédikál. Délben fellép a szili Hagyományőrző Egyesület, majd köszöntőt mond Széles Sándor főispán. Fél kettőtől kulturális műsort láthat, hallhat a közönség.
