szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

16°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Várják az elszármazottakat

1 órája

Búcsúra készülnek a kistataiak, hazavárják az elszármazottakat is

Címkék#Licz Csaba#Kistata Fennmaradásáért Egyesület#búcsúi szentmise#Hagyományőrző Egyesület#búcsú#Szil#Széles Sándor

Vasárnap búcsút és elszármazott találkozót tartanak Szil kistatai településrészén. Várják a vendégeket.

Kisalföld.hu
Búcsúra készülnek a kistataiak, hazavárják az elszármazottakat is

Szeptember 7-én, vasárnap tartják meg Szil településrészén a kistatai hagyományőrző búcsút és az elszármazottak találkozóját. Délelőtt tizenegy órakor szentmise lesz, melyet Licz Csaba atya celebrál, Horváth Ákos Pál premontrei diakónus prédikál. Délben fellép a szili Hagyományőrző Egyesület, majd köszöntőt mond Széles Sándor főispán. Fél kettőtől kulturális műsort láthat, hallhat a közönség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu