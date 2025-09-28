Legendás, Győr környéki vendéglő tűnt fel az ingatlanpiacon, csaknem ötven éves étterem eladó

Eladó a győrszentiváni Kispipa, a település méltán ismert és elismert vendéglátóhelye. A Kispipa 1982 óta a helyiek és a környéken élők kedvelt egysége, de az ipari parkban dolgozók is gyakran felkeresik. Családi vállalkozásként működik a vendéglő. Mesés, múlt időket idéző a hangulata, valamint a hagyományok tiszteletén alapuló, ízes, magyaros ételei minden betérőt visszacsábítanak. 255 millió forintért kínálják. Az ingatlan.hu oldalon olvasható hirdetés szerint a jól működő vendéglátóhely eladó, az új tulajdonos így továbbviheti és öregbítheti a vendéglő hírnevét.

Új, gondos gazdáját keresik a győrszentiváni Kispipa vendéglőnek. Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó a Kispipa vendéglő

A tulajdonosok azt szeretnék, ha a Kispipa törzsvendégei és betérő vendégei ezután is élvezhetnék a megszokott vendégszeretetet és a finom ételeket, így olyan új gazdát keresnek, aki látja és fenntartja mindazokat az értékeket, amelyeket a vendéglő 42 év alatt felépített.

Az ingatlan 741 négyzetméteres telken fekszik, a vendéglátóegység 242 négyzetméteres, 90 fő befogadására alkalmas. A kerthelyiség 70 négyzetméteres, ötvenen férnek ott el. A garázs 20, a fedett tároló 27, a külső raktár 5 négyzetméter. Az udvar gondozott, térkövezett.

2019. és 2021. között az épületen mind bővítési, mind átfogó felújítási munkálatok történtek: bővítették és korszerűsítették a konyhát, cserélték az épület teljes víz- és villanyvezeték rendszerét. Új a gázkazán, újak a radiátorok és új irodát, illetve raktárakat is kialakítottak.

Az eladási ár tartalmazza az étteremben található valamennyi vendéglátóipari felszerelést, bútort, valamint az eladó – igény esetén – teljeskörű szakmai támogatást nyújt a vendéglátóhely átvételét megelőzően és azt követően is.

