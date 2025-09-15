Állatvédők
2 órája
Kisállat ivartalanítás támogatása
Kisállat ivartalanítás támogatása kérhető 2025 év 2. félévben az Orpheus Állatvédő Egyesületnél, amely 300 állat ivartalanítását támogatja. Alacsony jövedelemmel rendelkezők, nyugdíjasok, állataikat udvaron tartók kérhetik az ivartalanítási költségek támogatását. Jelentkezni 2025. szeptember 15-től (a támogatási keret kimerüléséig) a +36209298181 telefonszámon (munkanapokon 9-11 óra között) név, pontos cím, email megadásával lehet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre