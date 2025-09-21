Remekeltek a győri tűzoltók a szakmai versenyen

A balatonföldvári Jogar Továbbképző Központban rendezett megméretésen extrém helyzeteket és valóságos forgatókönyvek alapján összeállított szituációkat is fel kell dolgozniuk az ügyeleteseknek. A beavatkozások láthatatlan láncszemei, azaz a háttérből koordináló műveletirányítók feladatköre összetett és nagy felelősséggel jár, még akkor is, ha a szakemberek „csak” a monitorokon keresztül figyelhetik az eseményeket - írta a katasztrófavédelem.

Az idei feladatok között szerepelt többek között gázrobbanás, épületomlás, veszélyes anyagot szállító furgon tűzesete, kidőlt fa eltávolítása, de a gondosóra jelzését is kezelni kellett a tűzoltóknak, mindamellett épületből kimenekített lakók elhelyezéséről is gondoskodniuk kellett. A vármegyei és fővárosi delegáltak egy műveletirányító ügyeletnek berendezett helyiségben dolgoztak, komplex káreseti összefoglaló alapján kellett meghatározniuk a műveletek sorrendjét. A feladatot nehezítette, hogy menet közben újabb és újabb, a szituációt más-más irányba terelő információkat kaptak, amelyekre azonnal reagálniuk kellett.

A szakmai felügyelők szigorú szempontok alapján értékelték a csapatok minden egyes lépését. A külső és belső kommunikáció, az időfelhasználásnak, a riasztások szervezésének, valamint a dokumentálásnak is szabályozottan kellett történnie, mindent pontokban mértek.

Az V. Ügyeleti Szakmai Verseny zárónapján írásbeli teszt várta az ügyeleteseket. Ezúttal nem csapatban dolgoztak, és nem kellett segélykérőhívásokat sem fogadniuk, csupán egy tollat kaptak a kezükbe és az egyéni tudásukról adtak számot.

Az eredményhirdetésen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese gratulált a versenyzőknek, és átadta a díjakat a legjobbaknak. Mint mondta:

Az elmúlt hónapok extrém kihívásai extrém feladatokat kívántak az idei versenyen is. A mostani verseny bizonyította, hogy felkészült szakemberek segítik a bajbajutottakat.

Beszéde végén arra kérte a versenyzőket, hogy

adják tovább mindazt a tudást és tapasztalatot kollégáiknak, amit itt kaptak, itt szereztek.

Eredmények

Egyéni műveletirányító:

helyezett: Kiss Róbert tű. zászlós Komárom VMKI helyezett: Hadházi Tibor tű. százados Szabolcs VMKI helyezett: Fekete Szabolcs tű. törzszászlós Győr VMKI

Egyéni ügyeletvezető:

helyezett: Drótár János tű. őrnagy BAZ VMKI helyezett: Bogdány Balázs tű. őrnagy Győr VMKI helyezett: Mazán Zsolt tű. őrnagy Komárom VMKI

Összesített csapat: