Kína a világbajnok fotósunk szemével
Kínban adta át idén a Nemzetközi Fotóművész Szövetség Legjobbak legjobbja világbajnoki címét, melyet Kerekes István, lapunk fotósa érdemelt ki. A díjhoz tizenegy napos kínai fotóstúra is társult. Így látta az ázsiai országot a Mosonmagyaróváron élő fotóművész.
Amint arról beszámoltunk, Kerekes István, lapunk fotósa érdemelte ki a Nemzetközi Fotóművész Szövetség (FIAP) Legjobbak legjobbja (Best of the Best) kitüntetéseit az elmúlt két év eredményei alapján. A rangos díjat Kínában adták át, ahol egyéni kiállítása is nyílt a magyar fotóművésznek.
Kína csodái képeken
– A kínai tartózkodásom során Hunan tartomány látványosságait mutatták be nekünk. Elvarázsolt ez az egyedi és különleges ország, ahol mint fotós megtapasztalhattam azt, hogy mit jelent a fény, a fényeknek a tudással való kezelése, amiket akár az egyszerű hétköznapokban is olyan különösen használnak, hogy teljesen lenyűgözi az embert. Emellett hagyománytisztelőek, fontos számukra a kultúra, ugyanakkor hihetetlenül előrehaladott ország technológiailag – fogalmazott Kerekes István.
A fotós, mint mesélte, Csangsaba, a tartomány székhelyére érkezett elsőként, ahol több kulturális programmal is készültek.
Továbbá járhatott a Zhangjiajie Nemzeti Erdőparkban, mely a világ egyik legkülönlegesebb karsztvidéke, hatalmas homokkő-oszlopokkal, melyek James Cameron Avatar című filmjének hegycsúcsait is inspirálták. A vízesés felett épült az a szintén nagyon látványos település, mely 2007 óta a Furong nevet viseli, ami hibiszkuszt jelent. Elutaztak a Tianmen-hegyhez, melynek látványos sziklakapuját a „Mennyei Kapunak” is nevezik. Fenghuang óvárosa szintén különleges hely: a gyönyörű, régi városka a Tuojiang folyó partján fekszik, hagyományos házak, hidak, ősi utcák és a miao, valamint a tujia kisebbség kultúrája teszik különlegessé.