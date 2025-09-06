szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

16°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alkotás

1 órája

Kína a világbajnok fotósunk szemével

Címkék#Kerekes István#ország#világbajnoki#Nemzetközi Fotóművész Szövetség#Legjobbak legjobbja

Kínban adta át idén a Nemzetközi Fotóművész Szövetség Legjobbak legjobbja világbajnoki címét, melyet Kerekes István, lapunk fotósa érdemelt ki. A díjhoz tizenegy napos kínai fotóstúra is társult. Így látta az ázsiai országot a Mosonmagyaróváron élő fotóművész.

Kisalföld.hu

Amint arról beszámoltunk, Kerekes István, lapunk fotósa érdemelte ki a Nemzetközi Fotóművész Szövetség (FIAP) Legjobbak legjobbja (Best of the Best) kitüntetéseit az elmúlt két év eredményei alapján. A rangos díjat Kínában adták át, ahol egyéni kiállítása is nyílt a magyar fotóművésznek.

Kína a világbajnok fotósunk szemével.
Kína a világbajnok fotósunk szemével. Fotó: Kerekes István

Kína csodái képeken

– A kínai tartózkodásom során Hunan tartomány látványosságait mutatták be nekünk. Elvarázsolt ez az egyedi és különleges ország, ahol mint fotós megtapasztalhattam azt, hogy mit jelent a fény, a fényeknek a tudással való kezelése, amiket akár az egyszerű hétköznapokban is olyan különösen használnak, hogy teljesen lenyűgözi az embert. Emellett hagyománytisztelőek, fontos számukra a kultúra, ugyanakkor hihetetlenül előrehaladott ország technológiailag – fogalmazott Kerekes István. 

Tekintse meg Kerekes István világbajnok fotósunk további képeit, melyeket Kínában készített:

Kína a világbajnok fotósunk szemével

Fotók: Kerekes István

A fotós, mint mesélte, Csangsaba, a tartomány székhelyére érkezett elsőként, ahol több kulturális programmal is készültek. 

Továbbá járhatott a Zhangjiajie Nemzeti Erdőparkban, mely a világ egyik legkülönlegesebb karsztvidéke, hatalmas homokkő-oszlopokkal, melyek James Cameron Avatar című filmjének hegycsúcsait is inspirálták. A vízesés felett épült az a szintén nagyon látványos település, mely 2007 óta a Furong nevet viseli, ami hibiszkuszt jelent. Elutaztak a Tianmen-hegyhez, melynek látványos sziklakapuját a „Mennyei Kapunak” is nevezik. Fenghuang óvárosa szintén különleges hely: a gyönyörű, régi városka a Tuojiang folyó partján fekszik, hagyományos házak, hidak, ősi utcák és a miao, valamint a tujia kisebbség kultúrája teszik különlegessé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu