Amint arról beszámoltunk, Kerekes István, lapunk fotósa érdemelte ki a Nemzetközi Fotóművész Szövetség (FIAP) Legjobbak legjobbja (Best of the Best) kitüntetéseit az elmúlt két év eredményei alapján. A rangos díjat Kínában adták át, ahol egyéni kiállítása is nyílt a magyar fotóművésznek.

Kína a világbajnok fotósunk szemével. Fotó: Kerekes István

Kína csodái képeken

– A kínai tartózkodásom során Hunan tartomány látványosságait mutatták be nekünk. Elvarázsolt ez az egyedi és különleges ország, ahol mint fotós megtapasztalhattam azt, hogy mit jelent a fény, a fényeknek a tudással való kezelése, amiket akár az egyszerű hétköznapokban is olyan különösen használnak, hogy teljesen lenyűgözi az embert. Emellett hagyománytisztelőek, fontos számukra a kultúra, ugyanakkor hihetetlenül előrehaladott ország technológiailag – fogalmazott Kerekes István.

