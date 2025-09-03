szeptember 3., szerda

Kigyulladt egy ház pincéje késő este

Tűz keletkezett egy társasház pincéjében Sopronban

Kisalföld.hu

Tűz keletkezett egy társasház pincéjében Sopronban, a Táncsics Mihály utcában. Elektromos rollerek és használati tárgyak égtek az egyik pincehelyiségben. A város hivatásos tűzoltói megakadályozták a tűz továbbterjedését, és éjjel fél 12-re eloltották a lángokat. A tűz miatt 18 ember hagyta el az épületet, amelynek lépcsőháza megtelt füsttel. A rajok egy embert létra segítségével egy első emeleti erkélyről, kettőt ablakon keresztül hoztak le, egy lakót pedig menekítő álarc használatával kísértek ki az épületből. Az egységek két kutyát, valamint egy macskát is kimentettek - adta hírül a Katasztrófavédelem. Senki nem sérült meg.

Fotó: Sopronban láttam közösségi oldal

 

 

