Cukiság Adyvárosban: megszülettek a brazil szivárványos boák a győri panelban

Megszülettek a kölyök brazil szivárványos boák, melyek a világ egyik legszebb kígyói közé tartoznak, közölte lapunkkal Joó Roland, a Győr-Adyvárosban lakó olvasónk, terrarista. Összesen tízen születtek kiskígyók. A kölykök sok munkával kézszelídek is lehetnek. Egyediségük, hogy szemfoltos mintázatukat felnőtt korukra is megtartják. Korábban már írtunk hobbijáról.

Kígyóbébik Adyvárosban

- Az első kígyófaj amivel elkezdtem foglalkozni. A brazil szivárványos boa tartása kisebb kihívás a kezdők számára, de a sok utánajárásnak köszönhetően, illetve a színezetük, természetük miatt nagyon megkedveltem ezt a fajt - árulta el a Kisalföldnek Joó Roland. További információk a videóban!