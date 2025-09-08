szeptember 8., hétfő

Különleges hüllők

1 órája

Cukiság Adyvárosban: megszülettek a brazil szivárványos boák a győri panelban

Címkék#Joó Roland#panelban#boa#kígyó

Különleges hüllők Győrben. Tíz kicsi szivárványos boával bővül a győri terrarista gyűjteménye, a világ egyik legszebb kígyói közé tartoznak.

Kisalföld.hu

Megszülettek a kölyök brazil szivárványos boák, melyek a világ egyik legszebb kígyói közé tartoznak, közölte lapunkkal Joó Roland, a Győr-Adyvárosban lakó olvasónk, terrarista. Összesen tízen születtek kiskígyók. A kölykök sok munkával kézszelídek is lehetnek. Egyediségük, hogy szemfoltos mintázatukat felnőtt korukra is megtartják. Korábban már írtunk hobbijáról.

Kígyóbébik Adyvárosban
Kígyóbébik Adyvárosban

Kígyóbébik Adyvárosban

- Az első kígyófaj amivel elkezdtem foglalkozni. A brazil szivárványos boa tartása kisebb kihívás a kezdők számára, de a sok utánajárásnak köszönhetően, illetve a színezetük, természetük miatt nagyon megkedveltem ezt a fajt - árulta el a Kisalföldnek Joó Roland. További információk a videóban!

 

