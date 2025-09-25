szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ki mit tud?

16 perce

Nyugdíjasok vetélkedtek Győrben – fotókkal

Címkék#Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény#produkció#Keresztes Júlia#Ráth Katalin#Horváth Ferenc

Ismét megrendezte az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a Ki mit tud? vetélkedőjét az időseknek, amelynek szerdán a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub adott otthont. A Ki mit tud? vetélkedőről hoztunk fotókat.

Pardavi Mariann

– A mindennapok gondjaiból kiszakadtak az idősek, hogy a szórakozás és a kikapcsolódás kapjon helyet az életükben – mondta el a Ki mit tud? verseny megnyitóján Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója. 

ki mit tud? kányai róbert, nyugdíjas
Ki mit tud? Győrben: különleges Hamupipőke-feldolgozást adott elő egy csapat, a fotón a herceg a cipő eltűnt tulajdonosát keresi. Még több fotóért görgessen lejjebb!
Fotó: Molcsányi Máté

Az igazgató kérdésünkre elmondta, több mint száz nyugdíjas kapcsolódott ki a programon, akik közel negyven fellépőért izgulhattak. Ottjártunkkor egy csapat Hamupipőke-feldolgozást adott elő a hatvanas és hetvenes évek slágereivel, a zsűri és a közönség is elégedett volt a produkcióval. 

Tánccal, énekkel készültek, valamint kreatív csoport jeleneteket mutattak be, amik hol nevetést váltottak ki a közönségből, hogy könnyeket.

A vetélkedőn zsűri bírálta a produkciókat, amelynek tagjai Ráth Katalin közművelődési szakember, Horváth Ferenc népművelő és Keresztes Júlia, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági igazgatóhelyettese voltak. 

Kattintson a fotóra és lapozza végig Molcsányi Máté fotóit a Ki mit tud?-ról!

Nyugdíjasok vetélkedtek Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu