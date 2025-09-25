1 órája
Nyugdíjasok vetélkedtek Győrben – fotókkal
Ismét megrendezte az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a Ki mit tud? vetélkedőjét az időseknek, amelynek szerdán a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub adott otthont. A Ki mit tud? vetélkedőről hoztunk fotókat.
– A mindennapok gondjaiból kiszakadtak az idősek, hogy a szórakozás és a kikapcsolódás kapjon helyet az életükben – mondta el a Ki mit tud? verseny megnyitóján Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója.
Az igazgató kérdésünkre elmondta, több mint száz nyugdíjas kapcsolódott ki a programon, akik közel negyven fellépőért izgulhattak. Ottjártunkkor egy csapat Hamupipőke-feldolgozást adott elő a hatvanas és hetvenes évek slágereivel, a zsűri és a közönség is elégedett volt a produkcióval.
Tánccal, énekkel készültek, valamint kreatív csoport jeleneteket mutattak be, amik hol nevetést váltottak ki a közönségből, hogy könnyeket.
A vetélkedőn zsűri bírálta a produkciókat, amelynek tagjai Ráth Katalin közművelődési szakember, Horváth Ferenc népművelő és Keresztes Júlia, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági igazgatóhelyettese voltak.
Kattintson a fotóra és lapozza végig Molcsányi Máté fotóit a Ki mit tud?-ról!
Nyugdíjasok vetélkedtek GyőrbenFotók: Molcsányi Máté