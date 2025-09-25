3 órája
Mesekertből példamutatás, új eszközökkel gazdagodott a zsirai óvoda - képgaléria
Az országos iskolakert-fejlesztési program újabb mérföldkőhöz érkezett. A Zsirai Mesekert Óvoda ünnepélyes keretek között vehette át azokat az eszközöket, amelyekkel nemcsak saját kertjüket fejleszthetik tovább, hanem más intézményeknek is példát mutathatnak.
Az utóbbi években hazánkban is egyre nagyobb figyelem irányul az iskolakertekre. Nem véletlenül: ezek a kertek nem csupán a növénytermesztés színterei, hanem a fenntarthatóságra nevelés, az együttműködés és a közösségépítés élő tantermei.
Mesekertből példa lett
A gyerekek itt nemcsak azt tanulják meg, hogyan nő a retek vagy hogyan kell gondozni egy bokrot, hanem olyan készségeket sajátítanak el, mint a tervezés, az alkalmazkodás, a türelem és a közös munka öröme.
Nézze meg látványos képgalériánkat:
Mesekertből példamutatás, új eszközökkel gazdagodott a zsirai óvodaFotók: Varga Henrietta
- Az Iskolakerti Alapozó Alprogram VI. üteme keretében országszerte 25 óvoda- és 25 iskolakert kapott támogatást. A fejlesztések két kategóriában zajlanak: a KEZDŐ kertek számára összeállított eszközcsomag segíti az indulást, míg a MENTOR kertek szabadon választhatják ki a számukra szükséges fejlesztéseket - mondta Raisz Anikó környezetügyért felelős államtitkár.
- A mentorintézmények vállalják, hogy legalább öt éven át évente nyílt napokat tartanak, tapasztalataikat megosztják, és segítik a hozzájuk forduló pedagógusokat. Így nemcsak saját közösségük, hanem az egész régió fejlődésének motorjai lehetnek - tette hozzá.
Az idei ünnepség főszereplője a Zsirai Mesekert Óvoda, amely a mentor kategóriában nyert támogatást. Az intézmény közel 1 millió forint értékű kertészeti és megfigyelő eszközt kapott, melyeket saját pedagógiai elképzeléseikhez igazítva választhattak ki. Az óvoda ezzel nemcsak saját kertjét teszi gazdagabbá, hanem példaértékű mintát is kínál a környék intézményeinek.
- Óvodánk életében hatalmas mérföldkő, hogy mentoróvodává válhattunk. Komoly anyagi támogatást jelent számunkra, hogy közel egymillió forint értékben kerti szerszámokat, megfigyelési eszközöket, mikroszkópokat, rovarszívókat, de még egy ágdarálót is kaptunk, amelyet saját forrásból szinte lehetetlen lett volna beszerezni.
A programban részt vevő pedagógusok azonban nemcsak eszközöket, hanem szaktudást is kapnak. Az akkreditált képzések, online műhelyek és személyre szabott tanácsadások biztosítják, hogy a kertek hosszú távon is fenntarthatóak legyenek.
A zsirai óvodának a következő időszakra is rengeteg terve van: vizes élőhely kialakítása, napóra készítése, tél alá vetések és magfogások kipróbálása, komposztálás az új ágdaráló segítségével. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvoda kertje egyre sokszínűbb, élményszerűbb környezet legyen a gyerekek számára.
Renáta szerint azonban a legnagyobb érték az, hogy a gyerekek mindennapjaik részeként élhetik meg a kertben zajló munkát. Maguk is gereblyéznek, komposztálnak, eszközöket használnak felnőtt segítségével, és közben természetes módon tanulják meg a környezet tiszteletét. Nem félnek a rovaroktól, a földigilisztát nem sikítva kerülik, hanem helyére viszik a kertben. Ezek a tapasztalatok hosszú távon is meghatározó élmények számukra.
A szülők szintén aktív résztvevői az óvodakerti életnek: kosárkerteket készítenek, virágokat hoznak, ágyásokat alakítanak, sőt, még a növényorvos szülők is bekapcsolódnak interaktív foglalkozásokkal. Ez az összefogás, a gyerekek lelkesedése és a pedagógusok elhivatottsága teszi különlegessé közösségünket
- zárta gondolatait Mészáros Renáta.