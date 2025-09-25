Mesekertből példamutatás, új eszközökkel gazdagodott a zsirai óvoda - képgaléria

- Az Iskolakerti Alapozó Alprogram VI. üteme keretében országszerte 25 óvoda- és 25 iskolakert kapott támogatást. A fejlesztések két kategóriában zajlanak: a KEZDŐ kertek számára összeállított eszközcsomag segíti az indulást, míg a MENTOR kertek szabadon választhatják ki a számukra szükséges fejlesztéseket - mondta Raisz Anikó környezetügyért felelős államtitkár.

- A mentorintézmények vállalják, hogy legalább öt éven át évente nyílt napokat tartanak, tapasztalataikat megosztják, és segítik a hozzájuk forduló pedagógusokat. Így nemcsak saját közösségük, hanem az egész régió fejlődésének motorjai lehetnek - tette hozzá.

Az idei ünnepség főszereplője a Zsirai Mesekert Óvoda, amely a mentor kategóriában nyert támogatást. Az intézmény közel 1 millió forint értékű kertészeti és megfigyelő eszközt kapott, melyeket saját pedagógiai elképzeléseikhez igazítva választhattak ki. Az óvoda ezzel nemcsak saját kertjét teszi gazdagabbá, hanem példaértékű mintát is kínál a környék intézményeinek.

Fotó: Barcza Attila közösségi oldal

- Óvodánk életében hatalmas mérföldkő, hogy mentoróvodává válhattunk. Komoly anyagi támogatást jelent számunkra, hogy közel egymillió forint értékben kerti szerszámokat, megfigyelési eszközöket, mikroszkópokat, rovarszívókat, de még egy ágdarálót is kaptunk, amelyet saját forrásból szinte lehetetlen lett volna beszerezni.

A programban részt vevő pedagógusok azonban nemcsak eszközöket, hanem szaktudást is kapnak. Az akkreditált képzések, online műhelyek és személyre szabott tanácsadások biztosítják, hogy a kertek hosszú távon is fenntarthatóak legyenek.