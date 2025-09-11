Mutatjuk a növényorvos kertjét, mely bejutott az országos versenyre – hasznos tippeket is kaptunk a szakembertől – galéria

Simonné Pammer Lívia negyven négyzetméteren termel zöldségeket, fűszernövényeket Rajkán. Mintegy harminc féle finomság zöldell a minikertben tavasztól őszig. A Magyarország legszebb konyhakertjei verseny országos döntőjébe jutott a minikert-magaságyás kategóriában a növényorvos kertjével.

A kertészkedőknek szívesen segít növényorvosként Simonné Pammer Lívia: a mikroszkóp is gyakran előkerül.

Fotó: Mészely Réka

Kert magaságyásokkal, védőnövényekkel

– Korábban hagyományos kiskertet műveltünk. Aztán jött egy poloskával terhelt esztendő, és akkor fel is hagytam a növénytermesztéssel. Csak egy magaságyásom volt, ahová néhány fűszernövényt ültettem – kezdi történetét Simonné Pammer Lívia, akit sokan ismernek növényorvosként az egyik helyi gazdaboltból, és gyakran tart előadásokat, immár tagként a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Körénél is.

A banánliget, díszkert, pázsit mellett aztán mégiscsak eljött az ideje a zöldségtermesztésnek: két évi pihentetés után magaságyásokat alakított ki, köztük fakéreg mulccsal, az esztétikumért, és hogy gyomlálni ne kelljen.

