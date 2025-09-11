1 órája
Mutatjuk a növényorvos kertjét, mely bejutott az országos versenyre – hasznos tippeket is kaptunk a szakembertől – galéria
Egy pici kertben, falatnyi területen is lehet friss fogyasztásra sokféle növényt termeszteni, sikerélményt szerezni, fűszereket szárítani télire – vallja Simonné Pammer Lívia. A növényorvos bejutott a Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenyre a minikert-magaságyás kategóriában.
Simonné Pammer Lívia kertje is bekerült a Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenybe. Fotó: Mészely Réka
Simonné Pammer Lívia negyven négyzetméteren termel zöldségeket, fűszernövényeket Rajkán. Mintegy harminc féle finomság zöldell a minikertben tavasztól őszig. A Magyarország legszebb konyhakertjei verseny országos döntőjébe jutott a minikert-magaságyás kategóriában a növényorvos kertjével.
Kert magaságyásokkal, védőnövényekkel
– Korábban hagyományos kiskertet műveltünk. Aztán jött egy poloskával terhelt esztendő, és akkor fel is hagytam a növénytermesztéssel. Csak egy magaságyásom volt, ahová néhány fűszernövényt ültettem – kezdi történetét Simonné Pammer Lívia, akit sokan ismernek növényorvosként az egyik helyi gazdaboltból, és gyakran tart előadásokat, immár tagként a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Körénél is.
A banánliget, díszkert, pázsit mellett aztán mégiscsak eljött az ideje a zöldségtermesztésnek: két évi pihentetés után magaságyásokat alakított ki, köztük fakéreg mulccsal, az esztétikumért, és hogy gyomlálni ne kelljen.
Tekintse meg Simonné Pammer Lívia kertjéről készült csodálatos galériánkat!
Mutatjuk a növényorvos kertjét, mely bejutott az országos versenyreFotók: Mészely Réka
Tippek a növényorvostól
– Egyrészt a csigák miatt lettek a magaságyások, másrészt hajolgatni sem szeretnék már, illetve szebben is ki lehetett alakítani így a kiskertet. Az ültetőközegbe csirketrágya, az Asco start nevű starter mikrogranulátum került hasznos baktérium kiegészítéssel, magas foszfortartalommal és mikorrhiza gomba. A talajba öntöztem Bacillus mojavensist talajlakó gombák ellen, rovarok ellen narancsolajjal kezeltem kétszer a kertet, a paradicsom, paprika és uborka kálcium-nitrátos öntözést kapott háromszor stresszkezelésre a légkori aszály és hőingadozás miatt. Kétszer Megafolt öntöztem, hernyókartevők ellen pedig a Dipelt használtam, poloskák ellen pedig faecettet – sorolta a növényorvos.
Minikert sok-sok növénnyel, rovarhotellel
Simonné Pammer Lívia szerint az semmihez sem fogható érzés, hogy kisétálunk a kertünkbe, és fogyaszthatunk a vegyszermentes finomságokból. Kertjében egyébként a saláták, bébicékla, újzélandi spenót, mangold, retek, paradicsom, bimbóskel, cukkini, patisszon, padlizsán, tűzbab, salotta hagyma, lila dughagyma , sárgarépa, paprika, salátauborka, metélőpetrezselyem mellett megterem a laskagomba termesztőközegben. Fűszernövények sem hiányozhatnak, így a zsálya, borsfű, snidling, macskamenta, rozmaring, citromfű levendula borágó, bazsalikom, bíborkas virág, lestyán, tárkony, fűszerbabér kakukkfű. Védőnövényeket is használ, bársonyvirág, körömvirág, sarkantyúka mellett legényvirágot.
– Az idei évben három hét késéssel indultak be a növények a tavaszi hidegek miatt. Volt, ami nagyon bevált, volt, ami egyáltalán nem sikerült. A Matador spenótot háromszor vetettem, szép viszont a mogyoróhagymám, a sárgarépám, a céklám. Szeptember végén pedig ismét eljön az ültetés ideje: jöhetnek a dughagymák – fogalmazott a növényorvos, aki szerint a szemléletformálás is fontos, felhívnia figyelmet a fiatalabb generációk számára is a kertészkedés örömeire. Erre jók az iskolakertek.
Lívia kertjéből még ki tudjuk emelni a rovarhotelt, rovar- és madáritatót, hogy a hasznos beporzókat és szárnyasokat bevonzza. Javasolja még a mulcsolást, mely a vízmegtartásban is segít, és kevesebbet is kell gyomlálnunk.