Kerékpártúra Szigetközben: kilencvenen tekertek együtt - képgaléria, videó

Közös kerékpározásra invitálta az érdeklődőket Kulacs Zoltán és az UNO csapata: szombaton kora délután sok biciklis gyülekezett a Flesch Központ parkolójában, hogy Máriakálnok, Darnózseli, Lipót, Hédervár érintésével Halásziba tekerjenek.

Kerékpározás öröme: A IV. UNO kerékpártúrához idén mintegy kilencvenen csatlakoztak.

Fotó: Kerekes István

Kerékpártúra Szigetközben

Ezúttal kilencvenen regisztráltak. Csatlakoztak versenybiciklisek is, vezetve a sort, de gyermekes családoktól az idősebbekig több korosztály is képviseltette magát, a legfiatalabb 7 éves volt, a legidősebb 81.

A biztonságról a műszaki segítségnyújtó csapat mellett polgárőrök is gondoskodtak. A túrázókat Lipóton frissítőpont várta. Az út végén, Halásziban pedig minden résztvevőt megvendégeltek egy UNO fagyira, és még ajándékot is kipörgethettek maguknak a szerencsekerékkel.

