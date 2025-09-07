szeptember 7., vasárnap

Mozgás

1 órája

Kerékpártúra Szigetközben: kilencvenen tekertek együtt - képgaléria, videó

Címkék#Flesch Központ#UNO#Máriakálnok#kerékpártúra#Lipót

A IV. UNO kerékpártúrához idén mintegy kilencvenen csatlakoztak, hogy együtt tekerjenek a közel negyven kilométeres távon. A kerékpárosok hét településen keresztül kerékpároztak együtt.

Mészely Réka

Közös kerékpározásra invitálta az érdeklődőket Kulacs Zoltán és az UNO csapata: szombaton kora délután sok biciklis gyülekezett a Flesch Központ parkolójában, hogy Máriakálnok, Darnózseli, Lipót, Hédervár érintésével Halásziba tekerjenek.

kerékpár kerékpártúra mosonmagyaróvár
Kerékpározás öröme: A IV. UNO kerékpártúrához idén mintegy kilencvenen csatlakoztak.
Fotó: Kerekes István

Kerékpártúra Szigetközben

Ezúttal kilencvenen regisztráltak. Csatlakoztak versenybiciklisek is, vezetve a sort, de gyermekes családoktól az idősebbekig több korosztály is képviseltette magát, a legfiatalabb 7 éves volt, a legidősebb 81.

Nézze meg videónkat:

A biztonságról a műszaki segítségnyújtó csapat mellett polgárőrök is gondoskodtak. A túrázókat Lipóton frissítőpont várta. Az út végén, Halásziban pedig minden résztvevőt megvendégeltek egy UNO fagyira, és még ajándékot is kipörgethettek maguknak a szerencsekerékkel.

Nézze meg képgalériánkat: 

Kerékpártúra Szigetközben: idén kilencvenen tekertek együtt

Fotók: Kerekes István

A kerékpározás öröméért

– Sok a visszatérő kerékpáros, de újak is megjelentek az idei túránkon. Baráti társaságok is jönnek, családok szélesebb köre, a kerékpározás öröméért. A túrán kulturált körülmények között, biztonságosan lehet hét települést érintve a délutánt a szabadban, sportosan eltölteni – emelte ki érdeklődésünkre Kulacs Zoltán, hozzátéve, hogy a programhoz nem kellett egyéb, mint kerékpár és elhatározás. 

– Edzéseken hetente mintegy hatvan kilométert kerékpározom. Nem szeretek egyedül tekerni, jobb társaságban, ezért is csatlakoztam másodszor az UNO kerékpártúrához – mesélte Tihanyi Kovács Renáta, aki azt is értékelte, hogy biztosított útvonalon lehetett bicajozni Szigetközben. A kerékpáros hölgy hozzátette: ezért szereti a Gurul a város programsorozatot is.  

 

