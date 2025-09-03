szeptember 3., szerda

Mozgás

1 órája

UNO kerékpártúra: Közös tekerésre várnak a Szigetközbe

Címkék#Flesch Központ#UNO#kerékpártúra

Közös kerékpározásra invitálja az érdeklődőket Kulacs Zoltán és az UNO csapata. Szombaton kora délután a Flesch Központ parkolójában gyülekeznek majd, hogy Máriakálnok, Darnózseli, Lipót, Hédervár érintésével Halásziba kerékpározzanak.

Mészely Réka

Izgalmas eseményre várja az kerékpározás szerelmeseit az UNO csapata. A rendezvényen  a mozgás és a jókedv garantált.

A kerékpározás szerelmeseit közös túrára várják
Fotó: Mészely Réka

Kerékpártúra közösen negyedszer

– IV. UNO kerékpártúránk gyülekezője szeptember 6-án, szombaton 13 órától a Flesch Központ parkolójában lesz: itt az első 150 regisztráló egy egyedi számozott rajtszámot kap – emelte ki érdeklődésünkre Kulacs Zoltán főszervező.

Mint megtudtuk, a 14 órakor rajtoló túra keretében Máriakálnok, Darnózseli érintésével érkeznek meg Lipótra. A felfrissülésről sem feledkeznek meg: a lipóti pihenőn egy hidegvizes frissítő pontot alakítanak ki, ahol feltölthetik az energiájukat a résztvevők.

Innen irány Hédervár, Darnózseli, Arak és Halászi: a halászi Kulacs borozóban, azaz a célban, minden kerekezőnek kedveskednek egy fagyival vagy egy sport fröccsel.

A korábbi tekerők már tudhatják, és idén sem marad el a szokásos szerencsekerék, ahol értékes nyereményekért pörgethetnek. 

Kulacs Zoltán hozzátette: a teljes útvonal biztonságát a polgárőrség fogja biztosítani, így nyugodtan élvezhetők a túra.

– Várunk mindenkit sok szeretettel, hozzák magukkal a barátaikat is és éljétek át együtt a pillanatokat! Ne feledjék, mozgás, frissítés és jókedv garantált, egy nagyszerű közösségben – búcsúzott a főszervező. 

 

