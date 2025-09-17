100 új kerékpár támasz Győrben

– Első lépésként folyamatosan újabb és újabb kerékpár támaszokat helyezünk ki. Első körben a város intézményeit, óvodákat, iskolákat, idős otthonokat, háziorvosi rendelőket kérdeztünk meg, hogy lenne-e igényük kerékpár támaszokra. 87 intézmény 478 támaszra jelezte az igényét. Mi pedig azonnal hozzálátunk ahhoz, hogy kidolgozzuk a megvalósítás részleteit.

Dr. Tóth Péter hozzátette: szeretnének jól átgondolt kerékpáros fejlesztési programot kidolgozni Győr számára.

Minden bringatípusnak jó

Az első 100 darabot már el is helyezték a városban, ebben a város útkezelő szervezete és Tömböly Tamás kerékpáros nagykövet, a Magyar Kerékpáros Szövetség győri szervezetének elnöke nyújtott segítséget.

– A közlekedéstechnikusoknak számos dolgot figyelembe kellett venniük a kihelyezéshez. A támaszok többsége beépített környezetbe kerül, így fontos, hogy ne akadályozza a közlekedést sehol, emellett a föld alatti vezeték rendszereket is szem előtt kellett tartani. A most kihelyezett támaszok formája és mérete úgy lett kialakítva, hogy a lehető legtöbb típusú kerékpárt lehessen könnyen és biztonságosan lezárni hozzá – mondta el Máthé-Tóth Péter Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete igazgatója.

Ez még csak a kezdet

Tömböly Tamás hangsúlyozta, a cél az, hogy minden kerékpárosnak legyen lehetősége gyorsan és biztonságosan lezárnia kerékpárját. Ezzel is támogatva azt, hogy minél többen válasszák ezt a közlekedési eszközt.

– 478 nagy szám, de szerintem még ennél is több kell Győrnek. Példaként ott a Radó-sziget, ami egyre több eseménynek ad otthont, az kerékpárral érkezők, azonban kénytelenek fákhoz, padokhoz és korlátokhoz láncolni a bicikliket.

Az esemény minden résztvevője hangsúlyozta, a jövőben szeretnék folytatni a támaszok kihelyezését.