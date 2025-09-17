1 órája
100 új kerékpár támasz Győrben
Előzetes igényfelmérés alapján 100 új kerékpár támaszt helyeztek ki Győrben. Ez a város számos intézményénél könnyíti meg a kerékpárok biztonságos elhelyezését.
Száz új kerékpár támasz helyeztek ki Győrbe. Előzetes felmérés alapján csupa olyan intézményhez kerültek, amelyeknél úgy látták, hogy a náluk dolgozó vagy a hozzájuk érkezők számára szükség lenne rá.
100. kerékpár támasz
A győri kerékpárhasználatot segítik az új kerékpártámaszok. A 100. kihelyezését az Európia Mobilitási Hétre időzítették.
Dr. Tóth Péter kabinetfőnök elmondta, hogy történtek felmérések a győri kerékpáros infrastruktúrával kapcsolatban, ezek azt mutatják, hogy van lemaradás.
100 új kerékpár támaszt helyeztek ki GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
– Első lépésként folyamatosan újabb és újabb kerékpár támaszokat helyezünk ki. Első körben a város intézményeit, óvodákat, iskolákat, idős otthonokat, háziorvosi rendelőket kérdeztünk meg, hogy lenne-e igényük kerékpár támaszokra. 87 intézmény 478 támaszra jelezte az igényét. Mi pedig azonnal hozzálátunk ahhoz, hogy kidolgozzuk a megvalósítás részleteit.
Dr. Tóth Péter hozzátette: szeretnének jól átgondolt kerékpáros fejlesztési programot kidolgozni Győr számára.
Minden bringatípusnak jó
Az első 100 darabot már el is helyezték a városban, ebben a város útkezelő szervezete és Tömböly Tamás kerékpáros nagykövet, a Magyar Kerékpáros Szövetség győri szervezetének elnöke nyújtott segítséget.
– A közlekedéstechnikusoknak számos dolgot figyelembe kellett venniük a kihelyezéshez. A támaszok többsége beépített környezetbe kerül, így fontos, hogy ne akadályozza a közlekedést sehol, emellett a föld alatti vezeték rendszereket is szem előtt kellett tartani. A most kihelyezett támaszok formája és mérete úgy lett kialakítva, hogy a lehető legtöbb típusú kerékpárt lehessen könnyen és biztonságosan lezárni hozzá – mondta el Máthé-Tóth Péter Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete igazgatója.
Ez még csak a kezdet
Tömböly Tamás hangsúlyozta, a cél az, hogy minden kerékpárosnak legyen lehetősége gyorsan és biztonságosan lezárnia kerékpárját. Ezzel is támogatva azt, hogy minél többen válasszák ezt a közlekedési eszközt.
– 478 nagy szám, de szerintem még ennél is több kell Győrnek. Példaként ott a Radó-sziget, ami egyre több eseménynek ad otthont, az kerékpárral érkezők, azonban kénytelenek fákhoz, padokhoz és korlátokhoz láncolni a bicikliket.
Az esemény minden résztvevője hangsúlyozta, a jövőben szeretnék folytatni a támaszok kihelyezését.