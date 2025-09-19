szeptember 19., péntek

Kitüntetések

1 órája

Kerámiatáblákat adtak át iparosoknak, mutatjuk a díjazottakat - fotók

Idén huszadszor adták át a Moson Vármegye Iparosa kerámiatáblákat, melyek a díjazottak otthonának vagy üzletének falán kaptak helyet. Ezúttal három kerámiatáblát lepleztek le.

Mészely Réka

Pénteken huszadszor adták át a Moson Vármegye Iparosa kerámiatáblákat, amely a díjazottak telephelyének, üzletének, lakóhelyének homlokzatán kap helyet. Mindezt azzal a céllal, hogy fennen hirdesse a környezetnek, hogy itt él és dolgozik, sok-sok év munkájával komoly szakmai sikereket elért iparos, szakember és szolgáltató vállalkozás.

Kerámiatáblát érdemelt ki idén Kozári Norbert, Gondár György és Varga László vállalkozása.
Fotó: Kerekes István

Kerámiatáblák az utókornak

Amint arról beszámoltunk korábban, a 2024-as esztendő Moson Vármegye Iparosa Díjait a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület iparosbálján jelentették be. A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület, a MBH Duna Bank Zrt. valamint a Kisalföldet és a LajtaPresst kiadó Mediaworks Hungary Zrt. ezúttal is a mosonmagyaróvári régió legkiválóbbjait jutalmazta.

Az Év Szolgáltatója elismerést idén két vállalkozásnak ítélték oda. Egyikük a Kozári Utazó Vidámpark, melynek története egészen 1900-ig nyúlik vissza. 2020-tól a negyedik generáció vette át az irányítást, Kozári Norbert és családja. A vidámparkot folyamatosan modernizálják és követik a kor trendjeit, hogy élményekkel és szórakoztatással várják a családokat. 

A Moson Vármegye Iparosa kerámiatáblákat adtak át az iparosoknak

Fotók: Kerekes István

Az Év Szolgáltatója címmel tüntették ki a Gondár Transport Kft. családi vállalkozást, melynek fő tevékenysége belföldi és nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás, raktározás és logisztikai tevékenység. A cég alapítója, tulajdonosa és ügyvezetője Gondár György, aki büszkén emlékezett nagypapájára, aki már az 1930-as években magánfuvarozó volt Magyaróváron.

Varga László lett Az Év Iparosa idén. Az autószerelő mester a rajkai Varga-Autószerviz Bt. tulajdonosa. 1986-tól másodállásként autószerelő műhelyt nyitott, majd 1991 májusától főállásként vitte tovább. Évekig részt vett a szakmunkásképzésben, valamint helyet biztosított a szakmunkásvizsgának. 15 tanuló került ki a keze alól. Nyugdíjazása után is tovább dolgozik.

A sok munkának a gyümölcse

A díjazottak tevékenységükkel kiérdemelték ezt az elismerést és környezetük büszke lehet, hogy ilyen sikeres és eredményes vállalkozások működnek lakóhelyükön. Mindenkori cél, hogy a díjazott iparosok, szakemberek, szolgáltatók sikerén felbuzdulva, évről évre egyre többen mérettessék meg magukat a Moson Vármegye Iparosa díjon.

A táblaátadókon Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, Vörös Béla, az Ipartestületek Országos Szövetségének alelnöke és Winkler Károly, a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnöke gratulált a díjazottaknak, akik kimagaslót tettek le az asztalra, kitartottak, hittek, a legnehezebb időkben is, bizonyítva, hogy a sok munkának megérik a gyümölcse. 

 

