Továbbra is helyettesítéssel oldják meg a betegellátást, ülésezett a kapuvári képviselő-testület

Ülést tartott csütörtökön a kapuvári képviselő-testület. Az ülés előtt zenepedagógusokat köszöntöttek és Kapuvár Városért Emlékéremmel ismerték el több évtizedes odaadó és kimagasló munkájukat, szolgálatukat. Két testvér, Borsodiné Szabó Judit és Brandné Szabó Ildikó részesültek a kitüntetésben. Horváth László polgármester adta át a díjakat és méltatta kedves szavakkal a két pedagógus tevékenységét. A képviselő-testület a továbbiakban a helyi ügyekről tárgyalt.

Horváth László (balra) több között a háziorvosi ellátásról is tájékoztatta a képviselő-testületet. Fotó: Cs. K. A.

Képviselő-testületi ülés Kapuváron

Az ülésen a képviselők módosították a város költségvetési rendeletét a törvény által előírt negyedéves felülvizsgálat alapján. Lugosiné Kelemen Judit, a polgármesteri hivatal gazdasági irodavezetője elmondta, hogy 6,6 milliárd forint jelenleg a költségvetési főösszeg, aminek nagy része a pályázati forrásokból áll össze. A továbbiakban döntött a testület a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. Erre az elmúlt hónapok személyi változásai miatt volt szükség elsősorban. Új ugyanis a település jegyzője, aljegyzője és humán irodájának vezetője, emiatt felülvizsgálták az egyes feladatokat és az egyes szervezeti egységek közti munkamegosztást. Határozott a plénum arról is, hogy az idei tanévben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.

A háziorvosi betegellátásról is tárgyaltak a városvezetők Kapuváron. Horváth László polgármester a tavaly nyugdíjazás miatt megüresedő ötös háziorvosi körzettel kapcsolatban elmondta: a Hoffer-Med Kft.-vel kötött az önkormányzat szerződést 2024. októberétől. Azóta dr. Hoffer Dániel Máté látja el a körzet betegeit. 2025. szeptember 30-án a szerződés lejár, ám az orvos továbbra is vállalja, hogy helyettesként biztosítja a betegellátást az üres körzetben, 2026. márciusáig.