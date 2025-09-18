Új tag és elnök a csornai értéktár bizottságában - Elköltöztették az óvodásokat a Szent István térről

Új tagot választott a csornai képviselő-testület csütörtökön a helyi települési értéktár bizottságba. Erre azért volt szükség, mert dr. Egresi István, a bizottság elnöke lemondott tisztségéről is tagságáról is. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester tett javaslatot új tag delegálására, Sárváriné Csepregi Eszter személyében és javaslatát egyhangúlag szavazta meg a képviselő-testület. Sárváriné Csepregi Eszter régi, csornai "pereces" dinasztia képviselője és most ő készíti a messze földön híres Rábaközi perecet. Az értéktár elnökének Orosz Árpádot választották meg a képviselők, aki a Kerényi György művészeti iskola tanára, a Rubato Band Fúvószenekar vezetője.

A képviselő-testület csütörtökön ülésezett. Képünkön (balról) dr. Földesi Tamás, dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Major András alpolgármester. Fotó: Cs. K. A.

Ülésezett a képviselő-testület

A testület módosította a város idei költségvetési rendeletét, aktualizálva büdzsét, azaz átvezették a május 1-je és július 31-e közti változásokat. A továbbiakban arról is határoztak a városvezetők, hogy idén is csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíj Pályázathoz. A polgármester biztatta az érintett fiatalokat, hogy használják ki a lehetőséget és pályázzanak az ösztöndíjra.

Sárváriné Csepregi Eszter a csornai értéktár bizottság új tagja. Fotó: Hagyományos Rábaközi Perec

Az önkormányzati óvoda felújítása is napirenden volt a képviselő-testület ülésén. A város Európai uniós és hazai támogatással nyert pályázatot a Szent István téri intézmény felújítására. A kivitelezés az óvoda tetőszerkezetének megbontásával, a belső terek átalakításával és felújításával jár, ezért a gyerekek ideiglenes helyszínen kezdték meg a nevelési évet. Összesen hét csoportról van szó, közülük négyet a városi bölcsőde üres szobáiba költöztettek. A kis-csornai óvodába további egy csoport került, kettőt pedig a Laky Döme utcai, önkormányzati épület emeletén helyeztek el. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin elmondta, hogy a szülőket a részletekről tájékoztatták, a költözés zökkenőmentes volt. A kivitelező vállalkozással megkötötték a szerződést, a tervek szerint jövő héten átadják a munkaterületet. A beruházás várhatóan három hónapot vesz igénybe.