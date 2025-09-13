3 órája
Kékfestő mester, szalmafonó néni és kíváncsi gyerekek: fotókon mutatjuk milyen volt a győri Kenyérfesztivál
A győri belváros szombaton ezúttal a Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó miatt vonzotta a látogatókat. Gasztronómiai és kézzel készült különlegességeket kerestünk, és találtunk is jó párat. Sok fotót és kedves történeteket hoztunk a Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozóról.
A győri Széchenyi téren megrendezett Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó két ágának metszéspontja, és egyben az egyik legkülönlegesebb stand Szabó Karolina nénié volt. A Szent László-díjas szalmafonó asztalán egyesült a kenyér és a kézművesség. Képeslapok, kalapok, fülbevalók, karácsonyfa- és ajtódíszek, kopogtatók hirdették Karolina néni asztalán, mekkora kincs a búza. Nemcsak azért érték, mert belőle kenyér sül, hanem azért is, mert aranysárga szárából aprólékos, türelmes munkával Karolina néni szinte bármit képes elkészíteni.
A búza szára is kincs
Annak idején óvodavezetőként fontosnak tartottam a hagyományőrzést, így népi mestereket hívtam, hogy mutassák meg a mesterségüket
– emlékezett vissza a derűt sugárzó Karolina néni a kezdetekre. – Így ismerkedtem meg a szalmafonással – árulta el. – Kitanultam a mesterséget, megtanultam, hogy melyik búza a legjobb, legszebb, majd idővel magam is tanítottam. Tíz éven keresztül jártam Svájcba oktatni, negyven szalmafonót neveltem ki – büszkélkedett Karolina néni, aki elárulta azt is, hogy egy alkalommal, miután Nagy István agrárminiszter találkozott a kézműves holmijaival, magyar címert kért tőle, nem is akármennyit: tízet.
Kihal a kékfestő szakma?
A Széchenyi tér folyó felőli oldalán Gerencsér Zsolt kékfestő avatta be a gyerekeket a textilnyomás rejtelmeibe.
– Már száz kendőt megfestettek – árulta el arra a kérdésemre, hány gyerek fordult meg a sátránál.
Ez azt jelenti, hogy száz gyerek próbálta ki magát a textilnyomásban. Fehér alapon kék festékkel dolgoznak.
Ugyan az ő családjukban az utánpótlás megoldott, de a szakmában nagy szükség van az új generációra, így bízik benne, hogy kicsit segített a kékfestést népszerűsíteni.
Különleges gombóc a Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozón
A Széchenyi tér nemcsak a kézművesek, hanem a kenyér miatt is vonzotta a látogatókat.
– Mindig készülünk valami újdonsággal, ezúttal gombóccal érkeztünk – tudtuk meg Vajda Pétertől, a Pedró Pékség tulajdonosától. – Tepsis kőtteket, vadkovászos kenyereket hoztunk, és olyan gombócot is, ami talán inkább cukrásztermék. Égetett tésztára linzertésztát terítünk, gombóc formában kisütjük, majd krémmel töltjük. Rigó Jancsis, málnás és mákos gubás ízekben kínáljuk, ez utóbbi jövő héttől kapható a pékségeinkben.
Minden harapás gyógyít
Vajda Péterék egyik különleges kenyere a Bencés kert kenyér nevet viseli, ugyanis számos kerti fűszert és gyógynövényt sütöttek bele.
– Nem kölnit akartunk kenyér formában megsütni, hanem azt szerettük volna, hogy minden harapásban más-más fűszernövény aromája mutassa meg magát. A visszajelzések alapján büszkén mondhatom, hogy sikerült, és ez a kenyerünk is jó társa a magyar ételeinknek.
A fiatalok lelkesek és kreatívak
A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum diákjai a kenyér alapjával ismertették meg az érdeklődőket.
A jó kovászhoz jó alapanyagok kellenek, ha ez megvan, minden adott, hogy a kenyér is tökéletes legyen
– foglalta össze Kovács Kriszta Patrícia.
A Veres-iskolában gyakorlati oktatást tanító Sipos Attila elárulta, úgy tűnik, a pék- és cukrászszakma jövője biztató: túljelentkezés volt, annyian érdeklődnek a szakma iránt.
Ezt erősítették azok a lelkes diákok is, akik a győri Városháza 125. évfordulójára készítettek főként kenyérből, mézeskalácsból és marcipánból különféle kreatív alkotásokat a kenyérfesztiválra. Az egyik legkülönlegesebb mű a városháza 3D-s makettje volt.
– Marcipánnal bevont piskóta – árulta el a Krúdy-iskola végzőse, Nagy Denissza, miből készült az ehető Városháza. – A kenyérfesztivál felirat pedig brióstészta – mondta el, hozzátéve, hogy mióta elkezdődött az iskola, azóta készülnek a versenyre a csapat másik két tagjával. Lelkesek és szeretik a szakmát, mindhárman szeretnének cukrászként dolgozni a későbbiekben.
