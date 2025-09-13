Kékfestő mester, szalmafonó néni és kíváncsi gyerekek: fotókon mutatjuk milyen volt a győri Kenyérfesztivál

A győri Széchenyi téren megrendezett Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó két ágának metszéspontja, és egyben az egyik legkülönlegesebb stand Szabó Karolina nénié volt. A Szent László-díjas szalmafonó asztalán egyesült a kenyér és a kézművesség. Képeslapok, kalapok, fülbevalók, karácsonyfa- és ajtódíszek, kopogtatók hirdették Karolina néni asztalán, mekkora kincs a búza. Nemcsak azért érték, mert belőle kenyér sül, hanem azért is, mert aranysárga szárából aprólékos, türelmes munkával Karolina néni szinte bármit képes elkészíteni.

Szabó Karolina néni lehetett volna a Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó arca: munkájában egyesült a kenyér alapja, a búza és a kézművesség. Görgessen tovább, rengeteg fotót hoztunk a programról!

Fotó: Krizsán Csaba

A búza szára is kincs

Annak idején óvodavezetőként fontosnak tartottam a hagyományőrzést, így népi mestereket hívtam, hogy mutassák meg a mesterségüket

– emlékezett vissza a derűt sugárzó Karolina néni a kezdetekre. – Így ismerkedtem meg a szalmafonással – árulta el. – Kitanultam a mesterséget, megtanultam, hogy melyik búza a legjobb, legszebb, majd idővel magam is tanítottam. Tíz éven keresztül jártam Svájcba oktatni, negyven szalmafonót neveltem ki – büszkélkedett Karolina néni, aki elárulta azt is, hogy egy alkalommal, miután Nagy István agrárminiszter találkozott a kézműves holmijaival, magyar címert kért tőle, nem is akármennyit: tízet.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba valamint Molcsányi Máté hangulatos képeit az eseményről! A Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó képei egy csokorban: