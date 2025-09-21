1 órája
A Keletit nem tudták megnyitni vasárnap reggel - A győri fővonal utasait ez jelentősen érinti
A tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégeztük, de a Keleti pályaudvart nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán a helyszínen rögzített videóüzenetében. A Keleti pályaudvart várhatóan még vasárnap átadják az utasoknak.
Mint mondta, szombat este 23.30-kor a kollégáktól azt a tájékoztatást kapták, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött és a pályaudvar megnyitható, de valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett köszönhetően annak, hogy az állomás áramtalanítva volt egy hónapig, hogy az áram visszakapcsolásakor biztosító berendezési zavart tapasztaltak.
Az utolsó pillanatokban derült ki
Az, hogy az éjszaka közepén nyitás előtt néhány órával derül ki az, hogy a pályaudvar hajnaltól nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjunk - hangsúlyozta a vezérigazgató.
Az Országos Haváriaközpont munkatársai a néhány órában azzal foglalkoztak, hogy megszervezzék a közlekedési rendet, hogy rendelkezésre álljanak a pótlóbuszok, pótlóbuszvezetők, mozdonyvezetők és azok a technikai körülmények, amik a szomszéd állomásokon a vonatok megfordítását lehetővé teszik - közölte Hegyi Zsolt.
Várhatóan megnyitják a Keleti pályaudvart vasárnap
A jelenlegi információink szerint a pályaudvart nap közben meg fogjuk nyitni a vonatforgalom számára. Amíg ez megtörténik, addig az állomás épülete zárva marad. A kollégák ott vannak minden bejáratnál, hogy útba igazítsák az utasokat, és pótlóbuszok indulnak a Kerepesi úti oldalról a szükséges csatlakozások biztosítása érdekében - ismertette a vezérigazgató.
Egy biztos, technikai problémák mindig lehetnek, ezeket a kollégák el fogják hárítani. De az, hogy vasárnap az utazások káoszba fulladjanak, azt nem tűrhetjük el. Ma mindenkinek az a feladata a MÁV-nál, hogy a megváltozott forgalmi rend körülményeinek megfelelően mindenkit célba juttassunk - közölte Hegyi Zsolt.
Vasárnap hajnalban a MÁV azt közölte, hogy újra megnyílik vasárnap a Keleti pályaudvar, ahol befejeződött az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítása.
4,4 milliárdos felújítás
Az augusztus 25-én kezdődött mintegy 4,4 milliárd forintos felújítás során a tervezettnél több beavatkozást hajtott végre a MÁV-csoport, a munkálatokkal költségkereten belül maradva, sikerült határidőre végezni - hangsúlyozta közleményében a vasúttársaság. A MÁV saját forrásából megvalósított beruházás eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés - írták.
A nagyszabású műszaki felújítás során váltókat, felsővezetéket, biztosítóberendezéseket javítottak és síneket, talpfákat, illetve betonaljakat cseréltek. A cél az volt, hogy a Keletiben pontosabban, megbízhatóbban indíthassák és fogadhassák a győri, a hatvani-miskolci, a pécsi és az újszászi-békéscsabai vonalon közlekedő vonatokat.
A Keleti pályaudvaron a karbantartási munkák elhúzódása miatt vasárnap az alábbi közlekedési rendre kell számítani
A győri és pécsi fővonalon:
- A távolsági és a nemzetközi vonatok fővárosi végállomása Kelenföldre kerül át.
- A Hortobágy és a Dacia EuroCity (EC 140, EC 346) a Keleti pályaudvar kihagyásával közlekedik.
- Az utasok a Keleti pályaudvar és Kelenföld között az M4-es metróval utaznak.
A Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalon:
- Az S80-as, IR85-ös, IR87-es elővárosi vonatok fővárosi végállomása Kőbánya felsőre kerül át.
- A Gödöllőről 7:46-kor és 8:46-kor, valamint a Keleti pályaudvarról 8:35-kor és 9:35-kor induló S80-as vonat (3127, 3147, 3132, 3152) nem közlekedik.
- A Miskolc felől érkező és arrafelé induló Hernád-Zemplén és Tokaj InterCityk a Nyugati pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak, néhány reggeli kivétellel. Az InterCityk Rákoson is megállnak.
- Az utasokat a Keleti és a Nyugati pályaudvar, illetve a Keleti pályaudvar és Rákos között pótlóbusz szállítja.
- Kivétel a Keletiből 5:25-kor, 6:25-kor és 7:25-kor induló InterCity, amely Rákosról indul.
A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fővonaon:
- Az S60-as, Z60-as elővárosi vonatok fővárosi végállomása Kőbánya felsőre kerül át.
- A Nagykátáról 7:01-kor és a Sülysápról 7:56-kor indult S60-as vonat csak Rákosig közlekedik, ezért a Keleti pályaudvarról 8:20-kor és 8:50-kor induló S60-as vonat csak Rákostól közlekedik. (3637, 3417, 3442, 3452)
- A békéscsabai InterCityk csak Szolnokig közlekednek és onnan is indulnak. Az utasok Szolnok és a főváros között a ceglédi vonalon közlekedő távolsági vonatokkal vagy a Z60-as elővárosi vonatokkal utazhatnak.
- Kivétel a Keleti pályaudvarról 5:10-kor Aradra induló Zaránd InterCity (IC 371), a 6:05-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7400), a 7:05-kor Craiovába induló Traianus IC (IC 73), a 8:05-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7402) és a 9:05-kor Kolozsvárra induló Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75), amely a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarról indul. Az utasokat a Keleti és a Nyugati pályaudvar között pótlóbusz szállítja.
- Kivétel a Keleti pályaudvarról 6:40-kor induló Hargita InterCity is, amely Kőbánya felsőről indul. Az utasokat a Keleti és Kőbánya felső között pótlóbusz szállítja.
A lajosmizsei vonalon:
- Az S21-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya-Kispestre kerül át.
Budapesten belüli alternatív eljutási lehetőségek, jegyelfogadás:
- A Keleti pályaudvar (Kerepesi út) és Kőbánya felső között MÁVbuszok közlekednek, amelyek a Puskás Ferenc Stadionnál mindkét irányban megállnak.
- A BKK elfogadja a vasúti jegyeket vasárnap az alábbi vonalakon:
- az M4-es metró teljes vonalán
- az M2-es metrón a Keleti pályaudvar és Örs vezér tere között
- az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között
- a 10-es, a 97E, a 161-es, a 168-as és a 169E buszokon (a 97E és a 169E busz az Örs vezér tere felé megáll Rákoson is)
- a 73-as trolin a Keleti pályaudvar és a Nyugati pályaudvar között
- a 37A, és a 37E villamoson Kőbánya felső és Blaha Lujza tér között (a 37E villamos reggel 5 órától közlekedik)
- A Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon közlekedő távolsági vonatok Budapest és Szolnok között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.
A karbantartás elhúzódásáról bővebb tájékoztatás itt érhető el.