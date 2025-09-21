A Keletit nem tudták megnyitni vasárnap reggel - A győri fővonal utasait ez jelentősen érinti

Mint mondta, szombat este 23.30-kor a kollégáktól azt a tájékoztatást kapták, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött és a pályaudvar megnyitható, de valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett köszönhetően annak, hogy az állomás áramtalanítva volt egy hónapig, hogy az áram visszakapcsolásakor biztosító berendezési zavart tapasztaltak.

A Keleti Pályaudvart nem tudták megnyitni vasárnap reggel, így csúszik hazánk legnagyobb vasúti állomásának átadása a nyári felújítás után. Fotó: MW-archívum

Az utolsó pillanatokban derült ki

Az, hogy az éjszaka közepén nyitás előtt néhány órával derül ki az, hogy a pályaudvar hajnaltól nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjunk - hangsúlyozta a vezérigazgató.

Az Országos Haváriaközpont munkatársai a néhány órában azzal foglalkoztak, hogy megszervezzék a közlekedési rendet, hogy rendelkezésre álljanak a pótlóbuszok, pótlóbuszvezetők, mozdonyvezetők és azok a technikai körülmények, amik a szomszéd állomásokon a vonatok megfordítását lehetővé teszik - közölte Hegyi Zsolt.