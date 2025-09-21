Minden akadály elhárult - Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron

Emlékeztetett arra, hogy a forgalom újraindítása elhúzódott, mert a Keleti pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítani kellett. "A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is" - írta vasárnap kora délutáni bejegyzésében Hegyi Zsolt vezérigazgató.

A Keleti pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat - közölte a MÁV. Fotó: MW-archívum

A Keleti pályaudvarra fokozatosan térnek vissza a távolsági járatok

A MÁV hozzátette: türelemre azért egyelőre még szükség van. Vasárnap délután megindulhatott a közlekedés a Keleti pályaudvaron, fokozatosan térnek vissza a vonatok az állomásra. A délutáni órákban először a motorvonattal közlekedő egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok. A pályaudvaron a menetrend szerinti forgalom teljes helyreállása csak hétfő reggelre várható.