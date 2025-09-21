szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

31°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ivóvíz-hálózat

32 perce

Kedden több kisalföldi faluban sem lesz víz

Címkék#ivóvíz#kisalföld#Pannon-víz

Kisalföld.hu
Kedden több kisalföldi faluban sem lesz víz

Forrás: Pannon-Víz

Szeptember 23-án (kedden) 8:00 és 14:00 óra között hálózatrekonstrukciós munkálatokat végez az ivóvízhálózaton - közölte honlapján a szolgáltató.

A munkavégzés ideje alatt az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani az alábbi részeken:

  • Pannonhalma Tóthegy
  • Pázmándfalu hegy
  • Győrság hegy
    Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu