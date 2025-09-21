Ivóvíz-hálózat
Kedden több kisalföldi faluban sem lesz víz
Forrás: Pannon-Víz
Szeptember 23-án (kedden) 8:00 és 14:00 óra között hálózatrekonstrukciós munkálatokat végez az ivóvízhálózaton - közölte honlapján a szolgáltató.
A munkavégzés ideje alatt az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani az alábbi részeken:
- Pannonhalma Tóthegy
- Pázmándfalu hegy
- Győrság hegy
Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.
